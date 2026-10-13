Diprediksi absen di El Clasico: mengapa pengumuman sanksi Vinicius ditunda?

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Semua indikasi menunjukkan bahwa sanksinya akan minimal dua pertandingan

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Pengumuman sanksi yang dinanti terhadap bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, ditunda setelah kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Villarreal pada Sabtu lalu, menunggu keputusan Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol terkait insiden tersebut.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" pada Selasa ini, pertemuan komite tidak hanya akan membahas kasus Vinicius, karena mereka juga akan meninjau dampak dari penundaan laga Rayo Vallecano melawan Athletic Bilbao, termasuk menentukan nasib kelanjutan pertandingan tersebut serta kemungkinan sanksi disipliner terhadap klub asal Madrid itu.

Meskipun keputusan sanksi biasanya dikeluarkan pada hari Rabu, kali ini pengumuman ditunda selama 24 jam tambahan, karena adanya tenggat hukum yang diberikan kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan pembelaan dan keberatan mereka, sesuai Pasal 24 Undang-Undang Disipliner.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak-pihak terkait diberi tenggat hingga pukul dua siang pada hari kerja kedua setelah pertandingan, untuk menyampaikan catatan dan keberatan kepada badan disipliner yang berwenang. Dan karena hari Senin merupakan hari libur resmi di Spanyol dalam rangka Hari Nasional, maka hari Rabu menjadi hari kerja kedua, sehingga pukul dua siang menjadi batas akhir penyampaian pembelaan.

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Berdasarkan hal itu, Real Madrid dan Vinicius, bersama pihak-pihak terkait lainnya, memiliki waktu hingga Rabu tengah hari untuk menyampaikan pembelaan mereka terkait kartu merah pemain Brasil tersebut serta kartu kuning yang diterima Konate.

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Dengan demikian, keputusan akhir mengenai sanksi bintang Real Madrid itu diperkirakan keluar pada hari Kamis, meski ada kemungkinan diumumkan pada Rabu malam.

Tidak ada pula keharusan untuk mempercepat penerbitan keputusan tersebut, karena pekan berikutnya dimulai pada hari Jumat, sementara Real Madrid menjalani laganya pada hari Minggu, di stadion sendiri menghadapi Sevilla.

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Larangan tampil minimal dua laga dan kemungkinan sanksi diperberat

Terkait kemungkinan sanksi bagi Vinicius, laporan tersebut menyebutkan bahwa larangan tampil bisa dimulai dari dua pertandingan, yakni satu laga akibat kartu merah, dan satu laga lagi karena reaksi pemain terhadap wasit setelah kartu merah diberikan, dengan tidak menutup kemungkinan dijatuhkannya sanksi yang lebih berat mengingat apa yang tertulis dalam laporan wasit pertandingan.

Jika Vinicius dikenai sanksi larangan tampil dua laga, maka ia akan absen pada laga Real Madrid melawan Sevilla dan Barcelona secara berurutan.

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Wasit menyebutkan dalam laporannya bahwa setelah Vinicius diusir keluar, dan saat masih berada di dalam lapangan, pemain itu terus memprotes keputusannya dengan suara lantang, serta bergerak menuju area tempat wasit berdiri dengan cara agresif, sehingga memaksa rekan-rekannya untuk menahan dan menenangkannya. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak dapat mengenali kalimat tertentu yang keluar dari mulut pemain tersebut.

Susunan kata dalam laporan wasit memiliki arti penting dalam menentukan sanksi, karena Pasal 27 Undang-Undang Disipliner menyatakan bahwa keputusan-keputusan wasit yang berkaitan dengan fakta-fakta terkait pertandingan dianggap sah dan diakui, kecuali terbukti adanya kesalahan materiil yang jelas.

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Dengan demikian, sanksi akhir terhadap Vinicius masih bergantung pada keputusan Komite Disiplin setelah berakhirnya tenggat hukum dan setelah mengkaji seluruh pembelaan yang disampaikan, di tengah kemungkinan yang berkisar antara larangan tampil dua laga hingga pemberatan sanksi sesuai penilaian komite atas apa yang terjadi setelah kartu merah.