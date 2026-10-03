Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, akan menghadapi 4 tanda tanya taktis setelah berakhirnya periode jeda internasional saat ini: posisi bek kanan, jantung pertahanan, duet gelandang jangkar, dan lini depan, menurut surat kabar "Sport" asal Catalunya.

Gambaran susunan pemain utama Mourinho mulai terlihat, tetapi sejumlah keputusan masih menggantung. Jeda internasional meninggalkan pelatih asal Portugal itu dengan beberapa berkas yang terbuka, yang bisa mengubah bentuk tim ketika kompetisi kembali bergulir, tergantung keputusan yang akan diambilnya.

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Berkas pertama ini berkaitan dengan posisi bek kanan, di mana tampaknya Dumfries memiliki keunggulan relatif atas Arnold. Pemain asal Belanda itu secara khusus selaras dengan filosofi fisik Mourinho, dan kembali dari jeda setelah menunjukkan peran menonjol bersama tim nasional negaranya.

Sebaliknya, pemain asal Inggris itu menawarkan solusi berbeda ketika tim membutuhkan pembangunan serangan dari belakang, tetapi masalah utamanya tetap pada kesalahan-kesalahan defensifnya, sebuah poin yang terutama menjadi catatan negatif bersama Mourinho.

Di jantung pertahanan, kondisi memainkan peran yang tidak kalah penting dari keputusan pelatih. Duet Konate dan Huijsen mengarah menjadi pilihan utama, tetapi cedera dan sanksi larangan tampil sangat membatasi posisi ini.

Pertanyaannya tetap seputar kondisi yang akan dibawa Militao saat kembali, sebab bek asal Brasil itu telah mulai berlatih bersama kelompok dan mendekati masa comeback, yang bisa menata ulang prioritas di posisi ini. Jika ia memulihkan levelnya, tidak diragukan lagi Militao adalah bek tengah terbaik di tim, menurut "Sport".

Gelandang Jangkar: Aman Tanpa Kreativitas

Duet gelandang jangkar menimbulkan lebih banyak keraguan. Duet Valverde dan Tchouameni memberi tim penyebaran yang baik dan keamanan defensif, tetapi bisa membuat tim kehilangan kreativitas dalam penguasaan bola, sebuah masalah yang dialami Real Madrid sejak beberapa musim, dan erat kaitannya dengan duet asal Prancis dan Uruguay itu. Bernardo Silva mewakili kualitas berbeda yang dibutuhkan lini tengah, meski perannya masih sangat jauh dari yang diharapkan hingga saat ini, selain itu keterlibatannya yang terbatas bersama Portugal mengisyaratkan bahwa ia tidak dalam kondisi fisik terbaiknya.

Serangan: Guler dan Diomande Mengetuk Pintu

Berkas yang paling menarik tetaplah lini depan, dengan dua bintangnya Arda Guler dan Diomande, yang menuntut ruang lebih besar. Guler telah berubah menjadi sumber kreativitas yang tak tergantikan, sementara Diomande membuktikan bahwa ia memang mampu memberikan apa yang dibutuhkan tim, dan menit-menit bermainnya di derbi Madrid, setidaknya, memberi harapan bagi para pendukung tim putih itu.

Namun masalahnya, memainkan keduanya menuntut untuk mengorbankan unsur lain, dan di sinilah muncul nama-nama yang sulit diganggu gugat. Dari sudut pandang sepak bola murni, perhatian tertuju pada Vinicius, setelah awal yang jauh di bawah levelnya yang biasa. Pelatih telah membelanya secara terbuka, menegaskan bahwa pemulihan naluri mencetak golnya hanyalah soal waktu, tetapi kenyataannya seluruh perhatian tertuju pada pemain Brasil itu.

Bulan Oktober yang sulit, mengingat kekuatan laga-laganya, akan membantu memperjelas arah yang ditempuh Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho.







