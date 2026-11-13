Dipimpin Salah, formasi menyerang Mesir pada debut Ali Maher

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Ali Maher, pelatih baru timnas Mesir, mengumumkan susunan pemain utama Mesir untuk menghadapi Malawi, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada petang hari ini, Jumat, di Stadion Internasional Kairo, dalam rangkaian pertandingan putaran ketiga babak kualifikasi menuju putaran final Piala Afrika 2027.

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Ali Maher memilih formasi menyerang yang bertumpu pada trio Mohamed Salah, Omar Marmoush, dan Mahmoud Trezeguet di lini depan, sebagai upaya menguasai jalannya pertandingan dan menekan pertahanan Malawi sejak awal, dengan kehadiran Ahmed Sayed Zizo dan Nasser Maher di lini tengah untuk mendukung pergerakan serangan.

Pertandingan akan dimulai pukul sembilan malam waktu Kairo, atau pukul sepuluh malam waktu Mekkah, dalam penampilan resmi perdana staf kepelatihan baru di bawah arahan Ali Maher, yang mengambil alih tanggung jawab kurang dari 48 jam sebelum dimulainya pemusatan latihan Timnas Mesir saat ini.

Berikut susunan pemain Timnas Mesir untuk menghadapi Malawi:

Penjaga gawang: Mostafa Shobeir.

Lini belakang: Mohamed Hany, Rami Rabia, Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fatouh.

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Lini tengah: Mohanad Lasheen, Ahmed Sayed Zizo, Nasser Maher.

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Lini depan: Mahmoud Trezeguet, Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Susunan pemain ini mencerminkan orientasi menyerang yang jelas dari Ali Maher, dengan kehadiran tiga pemain yang memiliki kemampuan besar dalam menembus pertahanan, menciptakan peluang, dan mencetak gol, yaitu Salah, Marmoush, dan Trezeguet, di samping Zizo yang mampu naik dari lini tengah dan berkontribusi menambah intensitas serangan.

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Di sisi lain, Mohanad Lasheen memegang tanggung jawab menjaga keseimbangan di lini tengah, sementara Rami Rabia dan Hossam Abdelmaguid memimpin pertahanan, dengan dukungan Mohamed Hany dan Ahmed Fatouh di kedua sisi.

Posisi Timnas Mesir di kualifikasi

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Timnas Mesir memasuki pertandingan ini sebagai pemuncak klasemen Grup Dua dengan raihan 4 poin, setelah mengawali perjalanan mereka dengan hasil imbang tanpa gol melawan Angola pada laga pertama, sebelum meraih kemenangan besar atas Sudan Selatan dengan skor lima gol tanpa balas pada laga kedua.

Timnas Mesir dan Angola memiliki jumlah poin yang sama, namun Mesir unggul dalam selisih gol, sementara Timnas Malawi menempati posisi ketiga dengan 3 poin, dan Sudan Selatan berada di dasar klasemen tanpa poin.

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Pertandingan ini memiliki arti khusus bagi Ali Maher, yang berupaya meraih awal yang sukses dalam tugas barunya dan mempertahankan puncak klasemen grup, terutama karena timnas akan memainkan dua laga beruntun melawan Malawi selama jeda internasional saat ini.

Kedua tim dijadwalkan bertemu kembali pada hari Selasa mendatang di Malawi, dalam rangkaian laga pekan keempat kualifikasi.

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Peraih posisi pertama dan kedua di grup akan lolos ke putaran final Piala Afrika 2027, yang akan diselenggarakan Kenya, Uganda, dan Tanzania, pada periode 19 Juni hingga 17 Juli 2027.

Timnas Mesir berambisi untuk memastikan kelolosan lebih awal, guna melanjutkan persaingan merebut kembali gelar benua, setelah berhasil menjuarai Piala Afrika sebanyak 7 kali, dan menjadi pemegang rekor terbanyak meraih gelar turnamen tersebut.