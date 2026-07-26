Daftar pemain yang berstatus tanpa klub, hingga saat ini, memuat sejumlah nama besar, di antaranya bintang-bintang yang masih mampu tampil dengan level tinggi, serta lainnya yang mencari peluang untuk membangkitkan kembali kariernya.

Daftar tersebut dipuncaki oleh bintang asal Mesir Mohamed Salah, yang berusia 34 tahun, setelah berakhirnya perjalanannya bersama Liverpool yang dimulai pada 2017, sementara masa depannya masih belum jelas hingga sekarang, kendati adanya laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Besiktas Turki.

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Dusan Vlahovic hadir sebagai salah satu opsi ofensif paling menonjol yang tersedia, sebab ia berusia 26 tahun dan telah mencetak 68 gol dalam 168 pertandingan bersama Juventus, dengan ketertarikan dari Fenerbahce dan Besiktas menurut media Italia.

Di antara nama-nama paling menonjol juga terdapat Jadon Sancho, yang menjalani musim lalu dengan status pinjaman ke Aston Villa dan mencetak satu gol dalam 29 pertandingan, serta John Stones, yang perannya menurun bersama Manchester City akibat cedera, meskipun usia mereka, 26 dan 32 tahun, menjadikan keduanya sebagai opsi yang mampu memberikan nilai tambah, menurut surat kabar "L'Equipe" Prancis.

David Alaba, yang berusia 34 tahun, juga tengah mencari tantangan baru setelah lima musim bersama Real Madrid, yang selama itu ia meraih Liga Champions Eropa sebanyak empat kali, sementara kesiapan fisiknya tetap menjadi sumber kekhawatiran paling utama.

Fabinho dan Goretzka

Di lini tengah, menonjol pemain Brasil Fabinho, yang kembali ke tim nasional negaranya pada Piala Dunia, dan bermain 111 pertandingan selama tiga musim bersama Al-Ittihad Saudi, di samping Leon Goretzka, yang kontraknya bersama Bayern Munich berakhir setelah delapan musim, di tengah ketertarikan dari Juventus.

Daftar tersebut juga memuat nama-nama yang sebelumnya pernah bermain di Liga Prancis, terutama Krepin Diatta, yang meninggalkan Monaco setelah lima musim, dan Bamba Dieng, penyerang Senegal yang berusia 26 tahun, dan yang sebelumnya bermain bersama Marseille, Lorient, dan Angers.

Turut hadir pula dua pemain tengah Yves Bissouma dan Nabil Bentaleb, setelah berakhirnya kontrak mereka masing-masing dengan Tottenham dan Lille, ditambah Nabil Fekir, yang berusia 32 tahun setelah dua tahun bersama Al-Jazira Uni Emirat Arab, serta Raphael Guerreiro, yang hengkang dari Bayern Munich setelah tiga musim dan 89 pertandingan bersama klub Jerman tersebut.