Semua orang di dalam tubuh Barcelona tahu bahwa laga melawan Paris Saint-Germain, kemarin Selasa di Liga Champions Eropa, akan sangat sulit, dan hal itu terbukti di lapangan, di dalam Parc des Princes.

Paris Saint-Germain, sang juara bertahan Liga Champions Eropa, berhasil mengalahkan Barcelona (4-2), membuktikan bahwa mereka adalah tim yang memiliki potensi menyerang yang luar biasa.

Anak-anak asuh Luis Enrique mengungguli lawan mereka, yang menelan kekalahan untuk pertama kalinya musim ini, akibat melakukan banyak kesalahan di berbagai fase pertandingan. Namun, Barcelona dapat mengambil banyak pelajaran darinya untuk masa depan, terutama untuk menghadapi Real Madrid pada Minggu mendatang dalam El Clasico La Liga.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyoroti 6 kesalahan yang dilakukan Barcelona, yang berujung pada kekalahan mereka di dalam Parc des Princes, dan memaparkannya sebagai berikut:

Bola-bola yang hilang

Kehilangan bola menjadi salah satu faktor utama kekalahan Barcelona. Dalam lima menit pertama, Pedri kehilangan bola sebanyak tiga kali, yang memberikan peluang jelas bagi Paris Saint-Germain.

Setelah salah satu kehilangan bola tersebut, Kvaratskhelia melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang, dan Joan Garcia terpaksa melakukan dua penyelamatan pertamanya dalam pertandingan.

Dua gol lahir dari kehilangan bola di lini tengah, salah satunya melalui Lamine Yamal. Jika Barcelona ingin meraih gelar Liga Champions Eropa, mereka tidak bisa menoleransi kehilangan bola sesering itu, terutama di area lapangan tersebut.

Ruang yang terbuka lebar

Paris Saint-Germain memanfaatkan kesalahan-kesalahan ini dan menciptakan banyak peluang. Anak-anak asuh Luis Enrique juga melepaskan 15 tembakan ke arah gawang Barcelona, sebuah angka yang belum pernah dicapai oleh lawan mana pun di hadapan Barca dalam satu dekade terakhir.

Tim asuhan Flick perlu memperbaiki pertahanan mereka dan mempersempit ruang di lini belakang, sehingga menyulitkan lawan menembus kotak penalti mereka.

Efektivitas yang terbatas

Di Eropa, ketajaman penyelesaian akhir adalah keharusan. Barcelona menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan, menunjukkan kepiawaian menyerang mereka, tetapi anak-anak asuh Flick kurang presisi di depan gawang.

Lamine, Raphinha, dan Gordon tidak berada dalam performa terbaik mereka, meskipun Lamine mencetak gol yang luar biasa. Para pemain Flick melepaskan 18 tembakan secara keseluruhan, tetapi hanya lima di antaranya yang mengarah ke gawang.

Tarik ulur

Barcelona kerap gagal memaksakan tempo permainan yang mereka sukai. Alih-alih mengendalikan pertandingan, laga berubah menjadi adu serang yang berakhir dengan kemenangan tim Prancis.

Meskipun ada periode di babak kedua ketika Barcelona mampu mendominasi dan menguasai bola lebih banyak dari lawannya, yang memungkinkan mereka mencetak gol penyama kedudukan, pada akhirnya mereka tetap kekurangan kendali yang diperlukan untuk mempertahankan penguasaan bola.

Absennya Rodri

Dalam konteks ini, kehadiran Rodri sangatlah penting. Memang benar bahwa Flick dituntut untuk mengatur menit bermain para pemainnya, tetapi sulit dipahami alasan mengorbankan gelandang tersebut dalam pertandingan sepenting ini melawan Paris Saint-Germain.

Meskipun laga melawan Real Madrid baru berlangsung Minggu, kehadiran sang peraih Ballon d'Or sebelumnya tampak sangat diperlukan. Tim Catalan kehilangan sosoknya di babak pertama, saat Pedri tidak mampu memaksakan tempo yang dibutuhkan, dan ketika Rodri masuk di babak kedua, bersama Gavi, tidak satu pun dari keduanya berhasil menyulut percikan semangat yang dibutuhkan Blaugrana.

Bola-bola mati

Faktor lain yang harus diperhitungkan adalah pertahanan dalam situasi bola mati. Barcelona kebobolan gol dari tendangan sudut, dan tidak mampu menghalau sundulan Lucas Hernandez (gol kedua).

Paris Saint-Germain memanfaatkan bola mati yang terorganisir dengan rapi, untuk mencetak gol dan membuat selisih menjadi 2-1 untuk keunggulan tim Prancis.



