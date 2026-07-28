Salah satu bintang Liga Arab Saudi memicu persaingan antara sejumlah klub Eropa untuk merekrutnya pada jendela transfer musim panas ini.

Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" mengutip laporan dari media Prancis "L'Equipe", yang menegaskan bahwa 5 klub Eropa berminat untuk merekrut bek Prancis Nathan Zézé, pemain belakang Neom, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Klub-klub tersebut dipimpin oleh klub Italia Inter Milan, ditambah 3 klub dari Liga Primer Inggris, yaitu Everton, Crystal Palace, dan Bournemouth, serta klub Spanyol Real Sociedad.

Laporan itu menjelaskan bahwa klub-klub yang disebutkan belum memulai negosiasi dengan Neom hingga saat ini, karena mereka ingin mendapatkan persetujuan awal dari bek Prancis tersebut sebelum memulai perundingan resmi.

Di sisi lain, Zézé juga ingin kembali ke liga-liga Eropa pada musim mendatang, setelah satu musim yang ia jalani di Liga Arab Saudi.

Pemain berusia 21 tahun itu pindah ke Neom pada jendela transfer musim panas lalu, datang dari Nantes, lalu tampil bersama tim dalam 32 pertandingan, di mana ia berhasil mencetak dua gol serta memberikan satu assist.