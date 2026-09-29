Klub Al Nassr kembali mendapatkan 3 pemain, dengan yang terdepan adalah winger Prancis Kingsley Coman, sebelum menjalani salah satu laga derby ibu kota Arab Saudi, Riyadh, menghadapi Al Diriyah.

Al Nassr akan bertemu Al Diriyah pada 9 Oktober mendatang di Stadion Al Awwal Park, Riyadh, dalam pekan kedelapan Liga Roshn Arab Saudi.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa kedua winger, yakni pemain Saudi Abdulrahman Ghareeb dan pemain Prancis Kingsley Coman, ambil bagian dalam latihan kolektif tim Al Nassr pada hari Selasa ini, setelah keduanya pulih dari cedera yang mereka alami belakangan.

Di sisi lain, bek kiri Saad Al Nasser akan kembali ke latihan tim ibu kota tersebut besok, Rabu, setelah ia juga pulih dari cedera yang dialaminya pada otot hamstring selama periode lalu.

Kembalinya trio ini menjadi tambahan kekuatan bagi klub Al Nassr, terutama di tengah banyaknya absen yang mereka alami saat ini, baik karena cedera maupun jeda internasional.

Sebanyak 7 pemain absen dari "Al Alami" untuk bergabung dengan tim nasional mereka, yaitu kuartet Saudi Nawaf Boushal, Abdulelah Al Amri, Abdullah Al Hamdan, dan Abdullah Al Khaibari, dua pemain Portugal Cristiano Ronaldo dan Joao Felix, serta pemain Irak Haidar Abdulkarim.

Perlu diingat bahwa Al Nassr menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Arab Saudi dengan raihan 16 poin, yang diperoleh dari 5 kemenangan, sekali seri, dan sekali kalah, tertinggal dua poin dari Al Hilal yang memuncaki klasemen, serta satu poin di belakang Al Ittihad yang berada di posisi kedua.