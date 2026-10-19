Berbagai perhatian tertuju pada sejumlah talenta muda seiring bergulirnya persaingan pekan ketujuh Joy Elite League U-21, di tengah kompetisi yang terus menghadirkan nama-nama menjanjikan yang berupaya membuktikan kemampuan mereka dan menarik perhatian tim pelatih skuad utama.

Di antara penyerang yang memiliki naluri mencetak gol, gelandang yang piawai menciptakan peluang, serta elemen-elemen yang menonjol dengan kecepatan dan keterampilan individu, muncul lima nama yang layak diikuti pada pekan baru ini.

Louay Al-Obaidi: Talenta Al-Hilal yang Jadi Sorotan

Louay Al-Obaidi, penyerang Al-Hilal, berada di barisan terdepan nama-nama yang dinanti, setelah menampilkan level permainan yang mencolok dengan seragam timnya di Joy Elite League, berkat pergerakan cerdasnya di belakang para bek serta kemampuannya memanfaatkan ruang dan mencapai gawang.

Pemain ini menarik perhatian dengan mencetak empat gol dalam dua laga melawan Neom dan Al-Jabalain, serta memperkuat eksistensinya dengan bergabung ke timnas Arab Saudi U-20, dan mencetak gol selama pemusatan latihan di Uzbekistan menghadapi timnas Rusia dan Uzbekistan.

Laporan media menyebutkan bahwa talentanya mendapat perhatian dari klub-klub Eropa, di antaranya Borussia Dortmund, hal yang menambah sorotan terhadap penampilan-penampilannya mendatang.

Abdullah Al-Dossari: Permata Kecil Al-Ahli

Abdullah Al-Dossari, pemain Al-Ahli kelahiran tahun 2009, menonjol sebagai salah satu nama yang layak diikuti, setelah menampilkan permainan mencolok menghadapi Al-Wehda, dengan memanfaatkan kecepatannya bergerak di antara lini serta kemampuannya menembus pertahanan baik dari tengah maupun melalui sisi lapangan.

Al-Dossari berhasil berkontribusi secara efektif pada dua gol timnya selama laga tersebut, setelah ia mengawali serangan yang berbuah gol pertama dan menciptakan gol kedua, serta nyaris mencetak gol dalam situasi satu lawan satu dengan penjaga gawang. Keberagaman peran ofensifnya memberi Al-Ahli opsi menjanjikan yang dapat dikembangkan pada tahap mendatang.

Suhaib Al-Hosawi: Senjata Serbaguna Al-Ittihad

Adapun Suhaib Al-Hosawi, pemain Al-Ittihad, memiliki sejumlah karakteristik yang menjadikannya elemen penting dalam sistem serangan tim, karena ia mampu bergerak di tengah lapangan dari sisi kanan, sekaligus menjalankan peran sebagai sayap dan pengatur permainan.

Pemain ini menampilkan sentuhan teknis istimewa saat menghadapi Al-Kholood, ketika ia melepaskan umpan terobosan terukur yang berkontribusi mengantarkan Ammar Al-Ghamdi mencapai gawang dan mencetak gol. Di samping visi lapangannya yang baik, Al-Hosawi menonjol dengan kemampuannya menembus ruang, menggiring bola, dan melepaskan tembakan, elemen-elemen yang dapat membantu Al-Ittihad melanjutkan persaingan pada pekan ketujuh.

Hassan Idris: Harapan Al-Hazm Mengembalikan Kilau

Al-Hazm berharap Hassan Idris terus memberikan tambahan daya gedor ofensif, setelah ia kembali mencetak gol pada pekan keenam, meski timnya kalah dari Damac.

Pemain ini memiliki pengalaman mencolok pada edisi turnamen sebelumnya, di mana ia menjadi salah satu elemen paling menonjol Al-Hazm pada laga final melawan Al-Fateh, yang berakhir dengan kemenangan timnya dan penobatan gelar juara.

Baca juga: Media dan suporter: Al-Dossari dalam cengkeraman Al-Breikan terkait penghargaan Asia

Kekuatan utamanya terletak pada duel-duel individu dan kecepatan mengambil keputusan di dalam kotak penalti, di samping kepemilikannya atas tembakan-tembakan keras serta kemampuan memanfaatkan kesalahan para bek. Dengan kebutuhan sang juara bertahan untuk memperbaiki hasil-hasilnya, peran yang dinanti dari Idris pada pekan-pekan mendatang semakin penting.

Hamza Salem: Penyerang Al-Wehda yang Mencari Penentuan

Di Al-Wehda, perhatian menonjol tertuju pada penyerang Hamza Salem, yang menunjukkan indikasi positif dalam laga melawan Al-Ahli, setelah mencetak gol yang mengembalikan timnya ke atmosfer pertandingan, dengan memanfaatkan kecepatan kejarannya atas bola pantul dari tiang.

Pengaruhnya tidak terbatas pada mencetak gol, melainkan ia juga menciptakan peluang berbahaya pada masa tambahan, lewat tembakan voli keras yang membentur mistar setelah intervensi penjaga gawang Al-Ahli.

Salem menonjol dengan penempatan posisi yang baik di dalam kotak penalti dan kemampuan merespons cepat bola-bola pantul, hal yang menjadikannya salah satu elemen yang mampu membuat perbedaan jika mendapatkan ruang dan peluang yang tepat pada pekan ketujuh.



