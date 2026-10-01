Turnamen Klub Arab semakin dekat untuk kembali hadir, setelah absen selama 4 tahun penuh, dengan kehadiran sang juara bertahan klub Al Nassr Saudi, dari jantung ibu kota Mesir, Kairo.

Surat kabar Asharq Al-Awsat Saudi menyebutkan bahwa Turnamen Klub Arab akan digelar di ibu kota Mesir, Kairo, selama musim panas 2027, dengan partisipasi klub-klub terpenting di dunia Arab.

Al Nassr Saudi menjadi yang terdepan di antara klub-klub tersebut, karena akan berpartisipasi dalam turnamen sebagai juara bertahan edisi sebelumnya, setelah mengalahkan sesama klub Saudi Al Hilal di pertandingan final.

Edisi sebelumnya dari Turnamen Arab digelar di Kerajaan Arab Saudi, 4 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2023, dengan partisipasi banyak klub besar di dunia Arab.

Menurut surat kabar Saudi tersebut, edisi mendatang akan menampilkan partisipasi klub-klub yang menyandang gelar juara liga di negaranya masing-masing, tanpa mengungkap jumlah klub tersebut atau sistem turnamennya hingga saat ini.

Perlu dicatat bahwa nama turnamen ini sempat dikaitkan dengan kemunculannya kembali dalam lebih dari satu kesempatan selama beberapa tahun terakhir, tanpa pernah benar-benar terwujud, di tengah padatnya musim panas oleh turnamen-turnamen besar, seperti Piala Dunia Antarklub 2025 dan Piala Dunia 2026.