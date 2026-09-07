Putaran ketiga kompetisi Liga Joy Elite menyaksikan penampilan gemilang sejumlah pemain, setelah mereka berhasil meninggalkan jejak yang jelas bersama klub masing-masing dan berkontribusi dalam meraih hasil-hasil penting, baik melalui mencetak gol maupun menjadi pembeda di laga-laga besar.

Abdulaziz Al-Fawaz, pemain Al-Fateh, berada di puncak daftar bintang terbaik putaran ini, setelah membawa timnya meraih salah satu kejutan paling menonjol pekan ini, sementara sejumlah pemain lainnya juga tampil menonjol, dipimpin oleh Amadou Diang, Louay Al-Muhaimid, Ammar Al-Ghamdi, dan Abdullah Al-Ajian.

1- Abdulaziz Al-Fawaz: Bintang putaran

Abdulaziz Al-Fawaz layak berada di puncak daftar pemain terbaik putaran ketiga, setelah mencetak dua gol yang membawa Al-Fateh meraih kemenangan berharga atas Al-Nassr dengan skor 2-1.

Pentingnya dwigol tersebut tidak hanya terbatas pada jumlah gol, tetapi juga karena datang di hadapan Al-Nassr, salah satu klub terkuat Liga Joy Elite, sehingga memberi timnya tiga poin berharga dan menjadikannya pemilik jejak individu paling menonjol di putaran ini.

2- Amadou Diang: Dwigol baru

Amadou Diang, pemain Al-Hazm, berada di posisi kedua setelah mencetak dua gol dalam kemenangan timnya atas Al-Feiha dengan skor 3-1.

Dwigol Diang berkontribusi langsung dalam memberikan Al-Hazm kemenangan pertama mereka musim ini, setelah sang juara bertahan mengawali perjalanannya dengan kekalahan dari Al-Jabalain, sebelum absen pada putaran kedua karena penundaan pertandingannya melawan Al-Watan.

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3- Louay Al-Muhaimid: Jejak di hadapan Al-Hilal

Louay Al-Muhaimid, pemain Al-Taawoun, tampil menonjol setelah mencetak gol ke gawang Al-Hilal, sehingga berkontribusi membawa timnya meraih kemenangan penting dengan skor 2-1.

Gol Al-Muhaimid datang dalam pertandingan sengit melawan salah satu klub paling menonjol di kompetisi ini, sehingga memberi pemain tersebut tempat di antara bintang-bintang terbaik putaran ketiga.

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4- Ammar Al-Ghamdi: Melanjutkan mencetak gol

Ammar Al-Ghamdi melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Al-Ittihad, setelah mencetak gol untuk pertandingan kedua secara beruntun, dalam kemenangan besar atas Al-Wehda dengan skor 4-1.

Dengan gol ini, Al-Ghamdi menegaskan kehadiran ofensifnya yang kuat di awal musim, setelah berhasil menggetarkan gawang dalam dua putaran berturut-turut.

5- Abdullah Al-Ajian: Kembali mencetak gol

Abdullah Al-Ajian, pemain Al-Khaleej, menutup daftar lima bintang terbaik putaran ketiga, setelah memulihkan naluri mencetak golnya dengan menorehkan gol pertamanya musim ini di hadapan Al-Orobah.

Al-Ajian dengan golnya berkontribusi dalam kemenangan Al-Khaleej dengan tiga gol tanpa balas, sehingga timnya menjadi satu-satunya di putaran ketiga yang berhasil menjaga gawangnya tetap bersih.