Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
الفواز - الفتحx/alfateh_fc
GOAL

Diterjemahkan oleh

Dipimpin Al-Fawaz, 5 bintang terbaik di jornada ketiga Joy League Elite

Al Fateh U21 vs Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Jawwy Elite League U-21
Al Qadisiyah U21 vs Al Ettifaq U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Jabalin U21 vs Al Ahli U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21
Al Fayha U21 vs Al Hazem U21
Al Fayha U21
Al Hazem U21
Damac U21 vs Al Riyadh U21
Damac U21
Al Riyadh U21
Al Kholood U21 vs Al Orobah U21
Al Kholood U21
Al Orobah U21
Al Taawoun U21 vs Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Al Hilal U21
Al-Tadamon U21 vs Al Khaleej U21
Al-Tadamon U21
Al Khaleej U21
Al Faisaly U21 vs Al Najmah U21
Al Faisaly U21
Al Najmah U21
Al Wehda U21 vs Al Ittihad U21
Al Wehda U21
Al Ittihad U21
Arab Saudi

Putaran panas

Putaran ketiga kompetisi Liga Joy Elite menyaksikan penampilan gemilang sejumlah pemain, setelah mereka berhasil meninggalkan jejak yang jelas bersama klub masing-masing dan berkontribusi dalam meraih hasil-hasil penting, baik melalui mencetak gol maupun menjadi pembeda di laga-laga besar.

Abdulaziz Al-Fawaz, pemain Al-Fateh, berada di puncak daftar bintang terbaik putaran ini, setelah membawa timnya meraih salah satu kejutan paling menonjol pekan ini, sementara sejumlah pemain lainnya juga tampil menonjol, dipimpin oleh Amadou Diang, Louay Al-Muhaimid, Ammar Al-Ghamdi, dan Abdullah Al-Ajian.

1- Abdulaziz Al-Fawaz: Bintang putaran

Abdulaziz Al-Fawaz layak berada di puncak daftar pemain terbaik putaran ketiga, setelah mencetak dua gol yang membawa Al-Fateh meraih kemenangan berharga atas Al-Nassr dengan skor 2-1.

Pentingnya dwigol tersebut tidak hanya terbatas pada jumlah gol, tetapi juga karena datang di hadapan Al-Nassr, salah satu klub terkuat Liga Joy Elite, sehingga memberi timnya tiga poin berharga dan menjadikannya pemilik jejak individu paling menonjol di putaran ini.

2- Amadou Diang: Dwigol baru

Amadou Diang, pemain Al-Hazm, berada di posisi kedua setelah mencetak dua gol dalam kemenangan timnya atas Al-Feiha dengan skor 3-1.

Dwigol Diang berkontribusi langsung dalam memberikan Al-Hazm kemenangan pertama mereka musim ini, setelah sang juara bertahan mengawali perjalanannya dengan kekalahan dari Al-Jabalain, sebelum absen pada putaran kedua karena penundaan pertandingannya melawan Al-Watan.

Baca juga: Liga Joy Elite: Kejutan tiga sekaligus, dan Al-Hazm memulihkan kilaunya di putaran penuh kejutan

3- Louay Al-Muhaimid: Jejak di hadapan Al-Hilal

Louay Al-Muhaimid, pemain Al-Taawoun, tampil menonjol setelah mencetak gol ke gawang Al-Hilal, sehingga berkontribusi membawa timnya meraih kemenangan penting dengan skor 2-1.

Gol Al-Muhaimid datang dalam pertandingan sengit melawan salah satu klub paling menonjol di kompetisi ini, sehingga memberi pemain tersebut tempat di antara bintang-bintang terbaik putaran ketiga.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

4- Ammar Al-Ghamdi: Melanjutkan mencetak gol

Ammar Al-Ghamdi melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Al-Ittihad, setelah mencetak gol untuk pertandingan kedua secara beruntun, dalam kemenangan besar atas Al-Wehda dengan skor 4-1.

Dengan gol ini, Al-Ghamdi menegaskan kehadiran ofensifnya yang kuat di awal musim, setelah berhasil menggetarkan gawang dalam dua putaran berturut-turut.

5- Abdullah Al-Ajian: Kembali mencetak gol

Abdullah Al-Ajian, pemain Al-Khaleej, menutup daftar lima bintang terbaik putaran ketiga, setelah memulihkan naluri mencetak golnya dengan menorehkan gol pertamanya musim ini di hadapan Al-Orobah.

Al-Ajian dengan golnya berkontribusi dalam kemenangan Al-Khaleej dengan tiga gol tanpa balas, sehingga timnya menjadi satu-satunya di putaran ketiga yang berhasil menjaga gawangnya tetap bersih.

Saksikan Liga Joy Saudi melalui stc tvDaftar sekarang!

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google