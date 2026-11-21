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Pemanggilan Kika Nazareth ke dalam skuad timnas Portugal memicu krisis baru antara Barcelona dan Federasi Sepak Bola Portugal.

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Seperti dilaporkan harian Sport, pelatih Barcelona Putri, Pere Romeu, secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya atas keputusan pelatih Portugal, Francisco Neto.

Neto memanggil Kika Nazareth ke dalam skuad Portugal untuk menjalani dua laga krusial melawan Islandia di babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2027.

Masalahnya, Kika masih dalam kondisi cedera. Pada awal bulan ini, Barcelona mengumumkan bahwa pemain asal Portugal itu mengalami cedera serabut otot pada otot rektus femoris di paha kanan, dengan perkiraan masa pemulihan antara empat hingga lima pekan. Meski demikian, Portugal tetap memutuskan untuk memanggilnya guna menjalani dua laga pada 1 dan 5 Desember mendatang.

"Kika Nazareth sedang cedera dan menjalani program latihan individu," ujar Pere Romeu memperingatkan.

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Sang pelatih menjelaskan bahwa Barcelona telah memberi tahu Federasi Sepak Bola Portugal mengenai perkembangan medis terkait kondisi sang pemain, tetapi ia menegaskan tidak setuju dengan keputusan tersebut. "Sebanyak apa pun komunikasi yang terjalin, itu tidak berarti kami sepakat," katanya dengan nada menyesal.

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Romeu menegaskan bahwa klub telah memberikan seluruh informasi medis kepada Portugal dan kepada Kika Nazareth sendiri.

Ia menyatakan keyakinannya bahwa akal sehat akan menang, tetapi menekankan bahwa masih dibutuhkan beberapa pekan lagi sebelum Kika Nazareth bisa kembali berlatih bersama tim.

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Di sisi lain, Francisco Neto memiliki pandangan yang sama sekali berbeda. Pelatih timnas Portugal itu menilai sang pemain bisa pulih saat pemusatan latihan dimulai, dan bersikukuh bahwa pemanggilannya tidak mengandung risiko yang tidak perlu.

"Dia akan 100% siap untuk bermain bersama kami," kata Neto, meski ia mengakui jumlah menit bermain sang pemain kemungkinan akan dibatasi.

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Pelatih timnas putri Portugal itu juga menegaskan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan staf medis Barcelona, dan Kika akan menjalani pemeriksaan baru sebelum diizinkan kembali bertanding.

Kika Nazareth merupakan pemain inti yang tak tergantikan di Barcelona, yang ingin menghindarkan sang pemain dari cedera kambuhan setelah ia sudah beberapa kali mengalami masalah fisik.

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Keputusan akhir akan bergantung pada perkembangan kondisi medis sang pemain, tetapi perselisihan antara Barcelona dan timnas Portugal kini sudah terlihat jelas di mata publik.