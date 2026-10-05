Diomande kepada Fans Real Madrid: Lupakan Kisah Bintang Super

Bintang Real Madrid asal Pantai Gading, Yan Diomande, berbicara tentang minimnya menit bermain bersama klub Spanyol tersebut, di mana ia telah menjalani 8 pertandingan sejak awal musim, dengan hanya dua di antaranya sebagai starter. Ia juga menolak sebutan "bintang super" yang mulai dikaitkan dengan namanya.

Situs Trivela memuat pernyataan Diomande, yang ia sampaikan kepada saluran NCI usai kekalahan Pantai Gading dari Kamerun dengan skor tanpa balas.

Pemain Pantai Gading itu berkata, "Tidak ada yang berubah. Saya banyak berlatih, meskipun saya hanya sedikit bermain di sana, dan latihannya keras. Hal yang baik bahwa pelatih Jose Mourinho memercayai saya, dan memberi saya banyak waktu bermain."

Mengenai tekanan yang menyertai setiap pertandingan yang ia jalani, Diomande menunjukkan ketenangan yang sama, di mana ia menegaskan, "Saya menyukai tekanan, karena itu memberi saya kesempatan untuk melampaui diri sendiri. Dan saya juga bermain di klub yang memiliki tuntutan besar."

Setelah kepindahannya dari Leipzig seharga 125 juta euro, ditambah 15 juta euro sebagai bonus, pemain berusia 19 tahun itu tiba di Spanyol sebagai pemain Afrika termahal dalam sejarah.

Kepindahannya ke Real Madrid, serta meningkatnya perannya bersama timnas Pantai Gading, mengubah citra orang-orang terhadap Diomande.

Namun ketika saluran NCI bertanya kepadanya bagaimana ia menyikapi statusnya sebagai "bintang super", mantan pemain Leipzig itu tidak ragu untuk menolak sebutan tersebut.

Ia menegaskan, "Ini selalu merupakan hal yang baik. Lupakan kisah bintang super itu, karena saya adalah orang yang sama seperti dulu. Mungkin saya memang begitu bagi kalian, tetapi bagi saya, saya adalah orang yang sama. Dan bagaimanapun, merupakan kebahagiaan bagi saya untuk bermain demi negara saya, terutama. Saya merasa lebih baik daripada di tempat lain mana pun setiap kali saya mengenakan jersey timnas negara saya."