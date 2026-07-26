Sebuah laporan media pada hari Minggu ini menyatakan bahwa kedatangan pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, ke Real Madrid, tidak akan menjadi perkembangan baru terakhir di ruang ganti tim antara sekarang hingga akhir bursa transfer.

Surat kabar "AS" menegaskan bahwa sejumlah pemain diperkirakan akan pergi dan pemain lain akan bergabung, sebagaimana terlihat dari negosiasi yang tengah berlangsung dengan Leipzig untuk mendatangkan Diomande.

Winger yang bermain bersama Leganes pada musim 2014-2025 itu berada di ambang bergabung dengan Real Madrid, menjadikannya pemain kelima yang bergabung dengan tim asuhan Jose Mourinho.

Meski demikian, ini tidak akan menjadi perubahan terakhir di ruang ganti Real Madrid sebelum akhir bursa transfer.

Selain winger asal Pantai Gading yang cepat dan terampil itu, nama Rodri banyak beredar dalam beberapa hari terakhir, meskipun Real Madrid terus membantah adanya minat terhadapnya.

Dalam hal ini, surat kabar "AS" menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada perkembangan baru selain keinginan gelandang asal Spanyol tersebut, yang telah memicu banyak perdebatan, untuk kembali ke Liga Spanyol melalui Real Madrid.

Apa yang beberapa minggu lalu dianggap sebagai penolakan tegas dari manajemen Real Madrid, kini menjadi "Bursa transfer akan tetap terbuka hingga September, dan banyak hal bisa terjadi, tetapi belum ada yang terjadi hingga saat ini".

Suara-suara di dalam klub yang mendukung kemungkinan negosiasi masih terus mendesak soal ini, tetapi tanpa mendapat respons yang diperlukan untuk menggerakkan segala sesuatunya.

Real Madrid membutuhkan kepergian sejumlah pemain untuk memberi tempat bagi pemain lain, terutama di lini tengah, di mana Bernardo Silva bergabung tanpa ada satu pun pemain yang pergi.

Satu-satunya pergerakan lain di lini tengah, selain kepergian permanen Ceballos yang nyaris tidak tampil musim lalu, adalah perpanjangan kontrak Tchouameni.

Mourinho menjelaskan keinginannya untuk memperkuat kecepatan timnya dan gaya bermain langsungnya. Ia sepenuhnya puas dengan skuadnya saat ini, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memperkuatnya dan melakukan perubahan radikal demi mencari kombinasi yang sempurna.

Dengan demikian, skuad akan mengalami lebih banyak perubahan daripada yang telah diumumkan sebelumnya. Sedikit demi sedikit, seluruh pemain kembali setelah Piala Dunia, dan mengenal lebih dekat keinginan pelatih dan klub.

Setelah transfer Diomande rampung, masih harus dilihat bagaimana sikap dan keputusan yang akan diambil terkait Vinicius.

Pemain asal Brasil itu diperkirakan tiba dalam beberapa hari ke depan, dan para petinggi Valdebebas ingin segera memutuskan masa depannya atau kepergiannya dari klub.

Perpanjangan kontraknya saat ini, yang mendekati akhir, bertentangan dengan arah kebijakan dewan direksi.

Pemain-pemain seperti Asensio, Gonzalo, Mastantuono, Brahim Diaz, dan Camavinga perlu memastikan masa depan mereka. Dua pemain terakhir telah menjelaskan keinginan mereka untuk terus bermain bagi Real Madrid.

Adapun bek tengah itu, ia ingin mengubah situasinya, tetapi hal itu akan sangat sulit.

Jorge Mendes tengah mencari tujuan yang tepat bagi sang bek, sementara Gonzalo dan Mastantuono tahu bahwa mereka akan pergi - masing-masing melalui transfer permanen atau status pinjaman - dalam beberapa hari ke depan.