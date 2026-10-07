Jeda internasional bukan sekadar istirahat sejenak bagi pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, melainkan hadir sebagai hambatan tak terduga yang memutus jalur menanjak yang tengah melukiskan sosok bintang baru di Real Madrid.

Pemain yang hingga kini belum menampilkan level yang diharapkan dari sebuah transfer bernilai 146 juta euro itu akhirnya mulai membuktikan kelayakannya mengenakan kostum putih, sampai-sampai sejumlah suara di internal Madrid sudah menuntut agar ia diberikan posisi inti dengan mengorbankan Vinicius Junior.

Diomande, yang dikenal lebih condong pada kerja kolektif ketimbang aksi individu, belakangan ini mampu memaksakan dirinya dengan disiplin bertahan yang tinggi di setiap pertandingan, serta peningkatan menonjol pada statistik ofensifnya melalui bertambahnya rata-rata umpan kuncinya, hingga berubah dari transfer kontroversial menjadi kartu taktis yang bisa diandalkan.

Namun, bergabungnya ia dengan timnas negaranya Pantai Gading menghentikan momentum tersebut, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Winger muda itu bermain selama 209 menit bersama Pantai Gading dalam tiga pertandingan melawan Kamerun, Somalia, dan Ghana, di mana ia menyelesaikan dua laga penuh dan tampil sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir laga ketiga, dalam upaya menjaga ritme pertandingan.

Kini, Diomande kembali ke ibu kota Spanyol menghadapi ujian sesungguhnya, sebab yang dituntut darinya bukan hanya mengembalikan level yang ia miliki sebelum jeda, melainkan juga menegaskan bahwa ia layak mendapat tempat dalam proyek Real Madrid. Jika tidak, keraguan seputar masa depannya akan kembali mencuat ke permukaan.

Berbagai prediksi mengisyaratkan bahwa pemain yang mampu mengisi posisi winger kanan dan kiri ini akan kembali masuk ke dalam skuad inti Jose Mourinho saat kompetisi dilanjutkan, sebuah skenario yang bisa membuka pintu bagi perubahan besar di lini serang, yang mungkin menyentuh nama sekelas Arda Guler atau bahkan Vinicius sendiri. Namun, itu adalah babak lain dari cerita yang belum tiba waktunya untuk ditulis.



