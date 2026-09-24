Dingin dan mentalitasnya buruk: serangan keras menghantam pemain timnas Arab Saudi

Kemenangan 1-0 atas Kuwait ternyata tidak cukup untuk meredakan kemarahan sebagian pendukung timnas Arab Saudi, setelah kritik meluas ke lebih dari satu pemain usai laga tersebut. Saleh Abu Al-Shamat menjadi salah satu nama paling menonjol yang mendapat serangan mencolok melalui platform "X", di tengah tanda tanya seputar penampilannya dan caranya menangani sejumlah momen dalam pertandingan.

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Saleh Abu Al-Shamat tampil sebagai starter menghadapi Kuwait, bersama saudaranya Mohammed Abu Al-Shamat, dalam sebuah peristiwa yang terjadi untuk pertama kalinya bersama timnas Arab Saudi sejak lebih dari 14 tahun, namun ia meninggalkan lapangan pada menit ke-63, digantikan oleh Sultan Mandash.

Usai pertandingan, sebagian pendukung melontarkan kritik tajam kepada pemain tersebut. Sebagian menyebutnya "dingin" di dalam lapangan dan tidak tampil sesuai dengan pentingnya laga, sementara yang lain menilai ia kurang memikul tanggung jawab secukupnya dan cenderung pamer alih-alih fokus menjalankan apa yang dituntut darinya selama pertandingan.













Saudaranya Mohammed masuk dalam garis perbandingan

Kritik tidak berhenti pada penampilan Saleh di dalam lapangan. Sebagian pendukung bahkan melontarkan kritik yang lebih tajam, dengan menilai bahwa pemain tersebut perlu lebih fokus pada aspek teknis dan tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak membantunya menampilkan yang terbaik. Bahkan sebagian pendukung sampai menyebut "mentalitasnya" tidak membantunya berkembang.

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Muncul pula perbandingan antara Saleh dan saudaranya, Mohammed Abu Al-Shamat, setelah sebagian pendukung menilai bahwa yang terakhir menampilkan kontribusi yang lebih baik selama pertandingan, terutama karena Mohammed hadir dalam sejumlah situasi menyerang dan menciptakan lebih dari satu peluang, sementara Saleh tetap jauh dari pengaruh yang diharapkan darinya. Pertandingan itu menjadi saksi tampilnya kedua saudara sebagai starter untuk pertama kalinya sejak 14 tahun.









Kritik ini datang di saat Saleh Abu Al-Shamat berusaha mengukuhkan posisinya bersama timnas Arab Saudi, setelah ia menjadi salah satu opsi Georgios Donis belakangan ini. Namun, penampilan perdana menghadapi Kuwait tidak cukup untuk meyakinkan seluruh pendukung, terutama dengan sulitnya pertandingan dan cara timnas Kuwait menutup ruang bagi para pemain Arab Saudi.

Meski kritik tersebut tajam, apa yang terjadi di platform "X" tetap berada dalam kerangka reaksi dan kesan para pendukung usai pertandingan, dan tidak berarti adanya keputusan teknis terhadap pemain atau bahwa tim pelatih telah kehilangan kepercayaan kepadanya. Terlebih, Donis adalah pihak yang berwenang menentukan unsur-unsur yang ia butuhkan dalam pertandingan-pertandingan mendatang, sementara Saleh masih memiliki peluang untuk membuktikan diri di dalam lapangan dan mengubah gambaran yang telah dibentuk sebagian pendukung tentangnya.







