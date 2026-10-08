Sidang dengar pendapat di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional "CAS" di kota Lausanne, Swiss, dimulai pada pagi hari Kamis ini, untuk menyidangkan banding yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Senegal terhadap keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" terkait final Piala Afrika 2025 melawan Maroko.

Timnas Senegal mengalahkan Maroko 1-0 pada final turnamen yang digelar Januari lalu, namun CAF kemudian mengeluarkan keputusan untuk mengalihkan gelar juara kepada Maroko dengan alasan mundurnya para pemain Senegal, sebagai protes atas keputusan wasit asal Kongo, Jean Jacques Ndala, yang menghadiahkan tendangan penalti bagi Maroko.

Sidang tersebut diikuti oleh perwakilan ketiga pihak, yaitu Senegal, Maroko, dan Konfederasi Sepak Bola Afrika, di samping para pengacara masing-masing pihak, dalam sidang yang mungkin berlangsung hingga pukul empat sore waktu setempat Lausanne (05.00 waktu Mekah, 02.00 waktu Rabat).

Mathieu Reeb, Direktur Jenderal Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional, menegaskan sebelum dimulainya sidang bahwa panel arbitrase terdiri dari tiga profesor, yaitu Gerald Simon dari Prancis, Ulrich Haas dari Jerman, dan Luigi Fumagalli dari Italia.

Direktur Pengadilan Arbitrase Olahraga itu mengatakan, dalam pernyataan kepada media yang dikutip jaringan RMC Prancis dari Lausanne, "Sidang dimulai dengan kehadiran perwakilan seluruh pihak, Senegal, Maroko, dan Konfederasi Sepak Bola Afrika, dan seluruh pihak diwakili oleh pengacara. Kami memiliki jadwal yang relatif ketat, yang telah ditetapkan atas kesepakatan dengan pihak-pihak itu sendiri."

Ia menambahkan, "Sidang dengar pendapat seharusnya berlangsung hingga pukul tiga, atau setengah empat, atau pukul empat sore (waktu Lausanne), dan saya rasa tidak akan melewati pukul empat."

Tidak Ada Keputusan Hari Ini atau Besok

Direktur Pengadilan Arbitrase Olahraga itu menjelaskan bahwa putusan dalam perkara ini tidak akan dikeluarkan segera setelah sidang dengar pendapat berakhir, seraya menegaskan bahwa panel membutuhkan waktu untuk mempelajari berkas serta menyusun keputusan beserta alasan hukumnya.

Ia mengatakan, "Tujuan kami adalah mengeluarkan keputusan secepat mungkin setelah sidang dengar pendapat."

Ia melanjutkan, "Saya rasa keputusan tidak akan dikeluarkan hari ini atau besok, dan saya hampir yakin akan hal itu. Adapun mengenai tahap berikutnya, kami mungkin perlu menunggu hingga sore hari ini untuk memperoleh informasi tambahan dari pengadilan, sehingga saya dapat memberikan lebih banyak rincian kepada Anda."

Ia menyambung, "Namun hal itu bisa memakan waktu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu, jika para arbiter ingin menyusun keputusan lengkap yang mencakup alasan-alasan hukum."

Pesan untuk Suporter Maroko dan Senegal

Direktur Pengadilan Arbitrase Olahraga itu menyempatkan diri menyampaikan pesan kepada para suporter timnas Maroko dan Senegal, di tengah panjangnya masa penantian untuk mengetahui nasib perkara yang telah menimbulkan kontroversi luas sejak final Piala Afrika 2025.

Ia mengatakan, "Saya tahu betul bahwa penantian para suporter Maroko dan Senegal, demikian pula seluruh pendukung Afrika, telah berlangsung sangat lama."

Ia menambahkan, "Kami telah menetapkan jadwal prosedur atas kesepakatan dengan seluruh pihak terkait, dan jadwal sidang hari ini pun ditetapkan atas kesepahaman seluruh pihak."

Direktur Pengadilan Arbitrase Olahraga itu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya, sebagai pihak terakhir yang memutus perkara keadilan olahraga, berupaya menuntaskan berkas ini secepat mungkin.

Ia mengatakan, "Tujuan Pengadilan Arbitrase Olahraga, sebagai pihak terakhir yang memutus persoalan keadilan olahraga, adalah mengeluarkan keputusan yang beralasan secepat mungkin setelah sidang hari ini."

Dengan demikian, dimulailah tahap yang menentukan dalam sengketa hukum mengenai identitas juara Piala Afrika 2025, di tengah penantian di Maroko dan Senegal untuk mengetahui apakah Pengadilan Arbitrase Olahraga akan menguatkan keputusan "CAF" atau membatalkannya dan meninjau ulang nasib gelar juara tersebut.