Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Dimulai dari rumah: Mbappe mengirim sinyal pertama kepada Mourinho

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
K. Mbappe
J. Mourinho
Spanyol
Prancis
Portugal

Setelah absen 10 hari

Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, memulai latihan di rumahnya, setelah tiba di Madrid hari Senin ini, atau sekitar satu jam setelah tim melanjutkan latihan di bawah arahan pelatih Jose Mourinho.

Penyerang asal Prancis itu menyelesaikan sesi latihan individu pada sore hari di kota Real Madrid, yang merupakan sesi latihan pertamanya di lapangan Valdebebas sejak jeda internasional, menurut laporan surat kabar "Marca".

Mbappe menjalani sesi latihan tersebut seorang diri, di mana ia berlatih di dalam ruangan dan di lapangan, dengan menggunakan bola maupun tanpa bola, yang menunjukkan bahwa lututnya merespons latihan dengan baik.

Penyerang Real Madrid itu melanjutkan proses pemulihannya dengan target tampil pada laga Sabtu mendatang melawan Villarreal, dalam rangkaian pertandingan pekan kedelapan Liga Spanyol, di Stadion Santiago Bernabeu.

Pertandingan berikutnya
RMA

RMA

LaLiga

10 Okt 2026

VIL

VIL

Mbappe memasuki tahap ini setelah absen selama sepuluh hari dari Spanyol, di mana ia mengalami cedera di lutut kirinya pada 25 September, selama pertandingan pertama Prancis dalam jeda internasional, dan setelah menjalani pemeriksaan medis di Valdebebas pada 26 September, ia diizinkan untuk menyelesaikan masa pemulihannya jauh dari lapangan latihan, dengan persetujuan klub dan Mourinho sendiri.

Cedera tersebut menimbulkan kekhawatiran di klub ibu kota itu, karena ini adalah lutut yang sama yang menyebabkannya mengalami berbagai masalah pada musim lalu, dan pada waktu itu, penanganannya tidak lepas dari kontroversi, di mana sang penyerang berupaya mendapatkan pendapat medis kedua di luar Spanyol, dan menghabiskan hari-hari tersebut jauh dari Valdebebas, sebuah perjalanan yang meskipun telah disetujui Real Madrid, menimbulkan sejumlah kekhawatiran terkait dirinya.



SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google