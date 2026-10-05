Dimulai dari rumah: Mbappe mengirim sinyal pertama kepada Mourinho

Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, memulai latihan di rumahnya, setelah tiba di Madrid hari Senin ini, atau sekitar satu jam setelah tim melanjutkan latihan di bawah arahan pelatih Jose Mourinho.

Penyerang asal Prancis itu menyelesaikan sesi latihan individu pada sore hari di kota Real Madrid, yang merupakan sesi latihan pertamanya di lapangan Valdebebas sejak jeda internasional, menurut laporan surat kabar "Marca".

Mbappe menjalani sesi latihan tersebut seorang diri, di mana ia berlatih di dalam ruangan dan di lapangan, dengan menggunakan bola maupun tanpa bola, yang menunjukkan bahwa lututnya merespons latihan dengan baik.

Penyerang Real Madrid itu melanjutkan proses pemulihannya dengan target tampil pada laga Sabtu mendatang melawan Villarreal, dalam rangkaian pertandingan pekan kedelapan Liga Spanyol, di Stadion Santiago Bernabeu.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Mbappe memasuki tahap ini setelah absen selama sepuluh hari dari Spanyol, di mana ia mengalami cedera di lutut kirinya pada 25 September, selama pertandingan pertama Prancis dalam jeda internasional, dan setelah menjalani pemeriksaan medis di Valdebebas pada 26 September, ia diizinkan untuk menyelesaikan masa pemulihannya jauh dari lapangan latihan, dengan persetujuan klub dan Mourinho sendiri.

Cedera tersebut menimbulkan kekhawatiran di klub ibu kota itu, karena ini adalah lutut yang sama yang menyebabkannya mengalami berbagai masalah pada musim lalu, dan pada waktu itu, penanganannya tidak lepas dari kontroversi, di mana sang penyerang berupaya mendapatkan pendapat medis kedua di luar Spanyol, dan menghabiskan hari-hari tersebut jauh dari Valdebebas, sebuah perjalanan yang meskipun telah disetujui Real Madrid, menimbulkan sejumlah kekhawatiran terkait dirinya.







