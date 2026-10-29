José Mourinho kembali ke Stadion Camp Nou sebagai pelatih Real Madrid, dan mengejutkan semua orang dengan keputusan yang tampak penuh risiko. Namun, ia sejak awal yakin bahwa mendatangkan Bernardo Silva akan memberikan timnya unsur yang menentukan sepanjang musim. Gelandang asal Portugal itu pun tidak butuh waktu lama untuk membuktikan kebenaran visi tersebut, setelah menampilkan permainan istimewa menghadapi Barcelona dan membawa Los Blancos meraih kemenangan (2-1) yang tidak banyak diprediksi, dengan memaksakan tempo permainan yang cocok untuk timnya.

Sejak momen pertama, Mourinho tahu betul kapan dan bagaimana memanfaatkan pengalaman Bernardo Silva, karena ia lebih memilih memberinya cukup waktu untuk memulihkan kebugaran fisiknya sebelum menyerahkan tanggung jawab memimpin lini tengah kepadanya, sembari mengabaikan keraguan yang muncul seputar minimnya penampilannya dalam pertandingan.

Pelatih dan pemain itu sepakat soal rencana ini, hingga tiba momen ketika pemain Portugal itu memulihkan kebugaran penuhnya, untuk membuktikan kemampuan teknis dan potensi kepemimpinan yang ia peroleh selama pengalaman sebelumnya bersama Manchester City, menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "AS".

Setelah gagalnya transfer Rodri dan kepindahannya ke Barcelona, di pusat latihan Valdebebas tampak bahwa Bernardo Silva adalah pemain yang mampu mengembalikan disiplin dan keteraturan ke dalam tim, meski banyak yang tidak memprediksi keberhasilannya dalam tugas ini. Namun, gelandang asal Portugal itu melewati ujian pertamanya yang sesungguhnya dengan cara sebaik mungkin, setelah bersinar menghadapi Barcelona, sembari pada saat yang sama menyadari bahwa kemenangan ini hanyalah permulaan, dan bahwa ambisi serta profesionalismenya menuntutnya untuk terus bekerja dan mengembangkan levelnya pada periode mendatang.

Awal kisah kepindahannya ke Real Madrid bermula pada bulan Juni, ketika Mourinho mengunjungi ibu kota Spanyol untuk pertama kalinya usai memutus kontraknya dengan Benfica, di mana ia bertemu José Ángel Sánchez dan Juni Calafat, dan menyampaikan kepada mereka dengan jelas: "Kami membutuhkan pemain seperti Bernardo Silva, kami harus mendatangkannya."

Memang benar, begitu pemain Portugal itu mengetahui ketertarikan Real Madrid untuk mendapatkan jasanya, ia langsung memutuskan menghentikan seluruh negosiasi lain yang tengah berjalan, dalam sebuah langkah yang menimbulkan banyak masalah bagi agennya, Jorge Mendes, yang sebenarnya sudah mulai mencari tujuan baru bagi sang pemain setelah berakhirnya perjalanannya bersama Manchester City.

Bernardo Silva sangat ingin mengenakan kaus Real Madrid, dan hal itu ia tunjukkan dengan jelas sejak ia mengetahui bahwa ia tidak akan melanjutkan kariernya bersama Manchester City, karena ia menawarkan jasanya kepada klub Spanyol tersebut. Namun, manajemen Los Blancos pada bulan-bulan pertama tahun 2026 tidak melihat manfaat untuk bergerak mendatangkannya. Setelah penolakan awal ini, Jorge Mendes mulai mempelajari opsi-opsi yang tersedia bagi sang pemain, yang sebelumnya telah meraih semua gelar yang mungkin selama pengalamannya bersama klub Inggris tersebut.

Tidak dibutuhkan banyak upaya untuk membujuk Bernardo Silva agar berpegang pada impiannya, terlebih ia sebelumnya telah menikmati Piala Dunia sebagai pemain dalam skuad Real Madrid, dan ia juga menolak tawaran-tawaran sebelumnya dari Atlético Madrid dan Barcelona, lebih memilih menunggu demi mewujudkan ambisi terbesarnya untuk mengenakan kaus putih suatu hari, sehingga menjadikan keputusannya lebih dekat pada keinginan meraih pencapaian pribadi dan profesional ketimbang mencari keuntungan finansial.

Bagi pemain Portugal itu, persoalannya bukan terkait uang, melainkan lebih terkait keinginannya untuk mewujudkan ambisi yang pada awalnya ia tidak dapatkan. Namun, kembalinya Mourinho memimpin Real Madrid mengembalikan harapan kepadanya, setelah ia yakin bahwa pelatih asal Portugal itu akan memberinya kesempatan nyata untuk bersaing memperebutkan tempat di dalam tim, dan berkontribusi mengembalikan Los Blancos ke jalur kemenangan dan gelar.

Meski petualangan ini mengandung risiko yang besar, Bernardo Silva tidak mundur dari keputusannya, bahkan di momen-momen ketika ia merasa cemas akibat penantian dan penolakan tawaran dari klub-klub besar, karena ia memandang keputusannya sebagai langkah yang layak diperjuangkan, dan menegaskan kepada orang-orang terdekatnya bahwa sampai ke Real Madrid memang setimpal dengan segala kesulitan yang ia lalui, terlebih ia menyadari karakter klub yang ia masuki, yang tidak puas kecuali dengan bersaing memperebutkan gelar dan meraihnya.

Bernardo Silva memiliki satu setengah musim untuk membuktikan bahwa keteguhan Mourinho untuk mendatangkannya adalah keputusan yang tepat, setelah ia sudah menorehkan jejak pertamanya saat menghadapi Barcelona. Namun, ia berambisi untuk sesuatu yang lebih jauh dari sekadar meraih kemenangan besar atau menambahkan gelar baru ke dalam catatannya, karena ia percaya pada kemampuan Real Madrid untuk membangun tim yang mampu bersaing dengan kuat, dan ia meyakini bahwa pengalamannya bersama Los Blancos bisa menjadi salah satu babak terpenting dalam perjalanan kariernya.