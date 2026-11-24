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Mantan bintang Real Madrid Alvaro Benito menyoroti dilema besar yang dihadapi Jose Mourinho setelah pulihnya Vinicius Junior. Ia menegaskan bahwa Los Merengues kini menjadi tim dengan dua wajah berbeda: satu wajah saat Vinicius berada di lapangan dan wajah lain saat ia tidak bermain. Analisis tersebut memicu banyak perdebatan jelang laga kontra Eindhoven di Liga Champions.

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Vinicius menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam kemenangan atas Celta Vigo, meski hanya bermain selama 34 menit. Ia tampil menentukan dan berkontribusi langsung pada dua gol Real Madrid, sekaligus menegaskan bahwa performanya berangsur pulih setelah masa absen.

Real Madrid menghadapi Eindhoven hari ini, Selasa, pada laga kelima fase grup Liga Champions setelah memenangi empat pertandingan pertama mereka. Pasukan Mourinho berupaya meraih tiga poin tambahan yang praktis akan memastikan langkah mereka ke babak berikutnya.

Real Madrid akan menghadapi Eindhoven yang sedang terseok-seok, dengan hanya mengumpulkan empat poin dari 12 poin yang mungkin diraih. Karena itu, tim tamu akan datang ke Stadion Santiago Bernabeu dengan tekad tampil kuat agar bisa menyelesaikan musim di antara 24 tim terbaik.

Radio Spanyol Cadena SER mengutip sumber yang dekat dengan staf pelatih yang menyebut Mourinho serius mempertimbangkan untuk memainkan Vinicius sebagai starter melawan Eindhoven guna membantunya kembali ke performa terbaiknya, terutama setelah penampilannya di babak kedua kontra Celta Vigo.

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Sumber tersebut menambahkan bahwa sang pelatih menyadari kehadiran Vinicius memberi tim kekuatan menyerang yang besar, tetapi di saat yang sama menuntutnya menemukan solusi atas masalah pertahanan, agar tim tidak terus menampilkan dua wajah berbeda di setiap pertandingan.

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Alvaro Benito, melalui program radio "El Larguero", membahas sisi positif dan negatif memainkan Vinicius sebagai starter. Ia berkata: "Saya rasa dia masuk di laga terakhir dengan sangat bersemangat. Dia tampil bagus di babak kedua dan memberikan seluruh potensi menyerangnya kepada tim. Bagi saya, satu-satunya masalah yang perlu dibenahi adalah performa bertahan tim."

Benito menambahkan: "Ini masalah yang sudah teridentifikasi. Menurut pandangan saya, Diomande ibarat prajurit yang menjalankan semua tugas bertahan dari pelatih. Sekarang tinggal Vinicius yang juga harus melakukannya. Jika Vinicius melakukannya, di mana masalahnya? Tidak ada masalah."

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Benito menjelaskan bahwa tim masih memiliki dua wajah berbeda, yakni satu wajah saat Vinicius ada di tim dan wajah lain saat ia tidak ada. Karena itu, tanda tanya ini akan tetap ada hingga Real Madrid menjalani laga yang menentukan dan penting, dan saat itulah kita akan melihat pilihan Mourinho.

Sementara itu, bek Real Madrid Rafa Alcorta mengatakan: "Kita lihat apakah Diomande mampu mempertahankan performa ini, sesuatu yang menurut saya sudah mendarah daging dalam dirinya. Saya tidak berpikir dia akan lupa bekerja untuk tim. Namun, cara Mourinho menangani situasi seperti ini sangat penting. Jika ada orang yang memiliki keterampilan dan kecerdasan untuk itu, dialah Mourinho."

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Alcorta menambahkan bahwa Real Madrid harus kembali ke level mereka sebelum jeda, seraya menjelaskan: "Saya rasa Real Madrid, dengan cara yang kita lihat di laga terakhir, adalah tim yang jauh lebih kuat dibanding yang kita lihat di Bernabeu, dan mereka tidak boleh membuat kesalahan apa pun di sana," terutama menghadapi tim yang bermain dengan formasi 3-4-3 dan belum mampu mereka adaptasi dengan baik di babak pertama.

Mourinho diperkirakan akan mengambil keputusan soal Vinicius dalam sesi latihan berikutnya sebelum laga kontra Eindhoven, yang bisa menjadi kesempatan ideal bagi pemain Brasil itu untuk membuktikan bahwa ia mampu memadukan daya serang dan disiplin bertahan, sekaligus mengakhiri perdebatan soal dua wajah Real Madrid untuk selamanya.