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Poli Rincón, bintang Real Madrid di masa lampau, menyebut 3 pemain Los Blancos yang tidak akan pernah bersinar jika Vinicius Junior turut bermain dalam susunan inti tim Kerajaan tersebut.

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Jaringan Defensa Central menerbitkan pernyataan Poli Rincon, melalui kanal Latigo Serrano di situs YouTube, saat ia menganalisis permasalahan terkait keselarasan antara Mbappe dan Vinicius Junior selama musim-musim terakhir, serta dampak negatif pemain Brasil itu terhadap performa sisi kiri pertahanan tim.

Rincon jelas berpandangan bahwa pemain bernomor punggung 7 itu merupakan penanggung jawab utama atas situasi ini, dan bahwa ia tidak akan ragu untuk mencadangkannya, karena ia menilai Vinicius saat ini merugikan level permainan tim ibu kota.

Ia menegaskan, "Vinicius adalah pemain yang statis di posisinya, meski tampak tidak demikian. Baik Marc Cucurella maupun Carreras tidak akan menonjol saat bermain bersama Vinicius di sisi kiri, dan hal yang sama berlaku untuk Jude Bellingham, karena Vinicius tidak ikut serta dalam pergerakan yang dilakukan rekan-rekannya."

Ia menambahkan, "Vinicius ingin sisi dan ruang yang menjadi miliknya hanya untuk dirinya sendiri, dan ia tidak bisa dikeluarkan dari sana. Ia adalah pemain yang, jika tidak ikut dalam pergerakan rekan-rekannya dan memanfaatkan ruang tempat mereka bergerak, maka mustahil bagi Bellingham untuk bersinar. Dan jika kita tambahkan pula bahwa Mbappe memiliki kebebasan untuk bergerak ke sisi kiri dalam banyak situasi."

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Rincon menilai bahwa ketika Vinicius bermain, pemain Prancis itu dituntut menjalankan peran-peran yang tidak ia kuasai. Sebaliknya, ia melihat ada keselarasan yang lebih baik di dalam lapangan bersama Diomande.

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Mantan pemain Real Madrid itu menjelaskan, "Mbappe tidak akan pernah terlibat dalam duel fisik dengan para bek, karena setiap pemain memiliki kemampuan dan karakteristiknya sendiri. Dan pelatih harus bekerja untuk menonjolkan kemampuan tersebut, bukan kemampuan pemain lain."

Poli Rincon tidak akan memperpanjang kontrak pemain Brasil itu, melainkan akan menjualnya pada musim panas lalu. Ia juga menilai bahwa Vinicius tidak akan pernah bisa bersinar di Real Madrid dengan kehadiran Mbappe dan Bellingham, dan bahwa laga-laga terakhir membuktikan tim jauh lebih baik tanpanya. Namun pendapat ini tidak memperoleh kesepakatan bulat di dalam klub ibu kota.

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Kini mudah untuk mengkritik Vinicius, karena ia tidak menampilkan performa yang diharapkan dan perlu mengembalikan level terbaiknya, melalui perbaikan kondisi fisik dan pemulihan kepercayaan diri yang hilang selama bulan-bulan terakhir. Namun pemain bernomor punggung 7 itu tengah melewati periode negatif sejak dua tahun lalu, karena levelnya mulai menurun tajam setelah ia secara tidak adil kehilangan Ballon d'Or pada 2024, hingga ia mencapai kondisinya saat ini.

Pelatih Jose Mourinho kini berupaya mengembalikan versi terbaik darinya, namun ia menuntut Vinicius untuk memberikan apa yang diberikan Diomande, tepatnya tekanan terus-menerus dan membantu bek kiri secara konsisten dalam menjalankan tugas-tugas defensifnya.

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Dan jika Vinicius tidak memenuhi hal itu, serta Diomande terus menampilkan level seperti yang ia perlihatkan sejauh ini, maka akan sulit bagi Vinicius untuk kembali ke susunan pemain utama.