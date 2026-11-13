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Klub Inter Milan menekan pemainnya, Alessandro Bastoni, yang menjadi salah satu incaran Barcelona, untuk memperpanjang kontraknya yang berakhir pada musim panas 2028.

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Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Inter Milan akan menjual Bastoni pada musim panas mendatang dengan nilai yang jauh lebih rendah dari perkiraan, jika ia tidak memperpanjang kontraknya.

Dengan demikian, Alessandro Bastoni harus memilih antara memperpanjang kontraknya dengan Inter Milan, atau membiarkan pintu tetap terbuka untuk kepindahan ke klub Catalan tersebut.

Situasi kontrak bek Italia itu bisa berubah menjadi faktor penentu dalam sebuah transfer yang sebenarnya sudah mengemuka pada bursa transfer musim panas lalu.

Menurut yang disebutkan situs Tutto Mercato Web, hari Jumat ini, Inter Milan telah memulai kontak awal dengan pihak-pihak dekat Bastoni untuk bernegosiasi mengenai perpanjangan kontraknya.

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Alessandro Bastoni menerima gaji sekitar 6 juta euro per tahun, dan pembicaraan masih berada pada tahap awal, sementara tercapainya kesepakatan tampak masih jauh untuk saat ini.

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Barcelona sebelumnya telah berusaha mendatangkan Bastoni pada bursa transfer musim panas terakhir, tetapi mereka terbentur tuntutan finansial yang sangat tinggi.

Inter Milan menetapkan nilai pemain tersebut sekitar 80 juta euro, sebuah angka yang dianggap klub Catalan itu terlalu berlebihan, sehingga pada akhirnya menggagalkan segala kemungkinan tercapainya kesepakatan.

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Meski demikian, ketertarikan terhadap pemain itu tidak surut. Menurut yang disebutkan jaringan "Sky Sports" baru-baru ini, kontak antara Barcelona dan perwakilan Bastoni masih terus berlangsung.

Pemain itu tidak menutup kemungkinan untuk menjalani pengalaman di stadion Camp Nou, meskipun prioritasnya adalah mengetahui syarat-syarat teknis dari setiap kemungkinan perpindahan, serta peran yang akan ia dapatkan di dalam tim besutan pelatih Hansi Flick.

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Titik baliknya mungkin terletak pada musim panas 2027. Jika Bastoni tidak memperpanjang kontraknya sebelum tanggal tersebut, maka ia akan memasuki tahun terakhirnya bersama Inter Milan, sebuah kondisi yang akan mengubah data-data negosiasi secara signifikan.

Inter Milan saat itu akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menerima tawaran finansial yang lebih rendah dari tuntutannya saat ini, atau mengambil risiko kehilangan pemain itu secara gratis ketika kontraknya berakhir pada tahun 2028, tanpa mendapatkan imbalan apa pun dari penjualannya.

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Situasi ini bisa menguntungkan Barcelona, yang akan mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi dari posisi yang lebih kuat, dengan nilai finansial yang diperkirakan lebih rendah daripada yang diajukan pada musim panas lalu.

Keinginan Inter adalah mempertahankan salah satu pemain intinya, tetapi keputusan Bastoni akan menjadi penentu masa depannya. Memperpanjang kontrak berarti mengukuhkan masa depannya di Milan, sementara tidak memperpanjang kontrak akan memberi peluang bagi Barca untuk melancarkan upaya baru mendatangkannya dalam kondisi finansial yang jauh lebih menguntungkan.