Dilema baru yang dihadapi Tuchel menjelang laga melawan Meksiko

Pelatih tim nasional Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, menghadapi dilema baru dalam menentukan susunan pemain untuk menghadapi Meksiko, Senin dini hari, di Stadion Azteca, dalam rangka babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pemenang dari pertandingan Inggris melawan Meksiko akan bertanding di perempat final melawan pemenang dari pertandingan Brasil melawan Norwegia yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam ini.

Surat kabar Inggris "The Sun" melaporkan bahwa Jedd Spence, bek sayap timnas Inggris, mengalami cedera menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Meksiko, dan kemungkinan besar tidak akan masuk dalam susunan pemain inti The Three Lions.

Cedera Spence, yang mampu bermain baik sebagai bek kanan maupun kiri, menjadi pukulan lain bagi Tuchel, mengingat absennya bek kanan Reece James yang juga sedang cedera.

Tuchel mengesampingkan kemungkinan memainkan Declan Rice di posisi bek kanan—posisi yang ia tempati saat melawan Republik Demokratik Kongo—sehingga membuka peluang bagi Jarell Quansah, yang baru pulih dari cedera, untuk kembali ke susunan pemain inti.

Kwansa, bintang Bayer Leverkusen berusia 23 tahun, absen dalam kemenangan atas Republik Demokratik Kongo (2-1), setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat bertanding melawan Panama pada putaran terakhir fase grup.

Rice, yang akan bermain meski dalam kondisi sakit saat menghadapi Meksiko, tampil sebagai bek kanan pada menit-menit akhir kemenangan dramatis atas Republik Demokratik Kongo.

Dalam wawancara dengan ITV sebelum pertandingan, Tuchel mengatakan mengenai penempatan Rice sebagai bek kanan: “Tidak, itu adalah solusi di akhir pertandingan jika kami perlu bermain lebih menyerang.”

Dia menambahkan: “Namun, dia akan kembali ke lini tengah. Saya yakin kami memiliki beberapa opsi yang bagus.”