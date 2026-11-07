Bintang klub Al-Qadsiah terancam absen dari laga puncak yang dinanti-nantikan melawan Al-Nassr, usai berakhirnya jeda internasional saat ini, setelah terkena kutukan klub Al-Hilal.

Al-Qadsiah akan bertandang ke markas Al-Nassr pada Jumat, 20 November mendatang, di Stadion Al-Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan keempat belas Liga Roshn.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi menyebut bahwa klub Al-Qadsiah berupaya mempercepat proses pemulihan pemain asal Uruguay-nya, Nahitan Nandez, agar bisa tampil dalam laga tersebut secara normal.

Nandez mengalami cedera saat kalah dari Al-Hilal dengan skor 2-3 pada 23 Oktober lalu, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

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Cedera itu membuat gelandang asal Uruguay tersebut absen membela tim asal wilayah timur itu dalam 3 pertandingan, yakni melawan dua klub Qatar, Al-Sadd dan Al-Gharafa, di Liga Champions Asia Elite, serta melawan Al-Riyadh di Liga Roshn Arab Saudi.

Cedera itu juga membuat Nandez absen dari timnas Uruguay selama jeda internasional saat ini, di mana ia tidak dipanggil demi menuntaskan program rehabilitasinya.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Nandez tengah menjalani program rehabilitasi intensif saat ini, di dalam sebuah pusat kebugaran khusus, demi bisa tampil dalam laga melawan Al-Nassr, terlebih laga itu bisa jadi menentukan dalam perebutan gelar juara.

Al-Qadsiah menempati peringkat kedua dalam klasemen Liga Arab Saudi dengan 25 poin, unggul selisih gol atas Al-Nassr yang menduduki peringkat ketiga, dan tertinggal dua poin dari Al-Hilal yang berada di puncak.