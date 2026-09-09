Seperti dilaporkan Sport Bild, kontrak Marcel Sabitzer dan Ramy Bensebaini yang akan habis pada musim panas mendatang tidak akan diperpanjang lagi.

Dalam kasus pemain Austria itu, kelanjutan kerja sama bahkan disebut "saat ini dikesampingkan secara internal". Pada musim lalu, pemain 32 tahun itu sudah banyak kehilangan tempat utamanya di bawah pelatih Niko Kovac, dan dengan perekrutan Joey Veerman situasinya kembali memburuk.

Karena itu, kepindahan klub sempat menjadi pembahasan bagi Sabitzer pada bursa transfer musim panas lalu, menurut agennya Roger Wittmann, ia juga memiliki banyak opsi untuk mencari suasana baru: "Ada sepuluh pertanyaan berbeda, tetapi Marcel Sabitzer akan bertahan," ujar Wittmann sebelum penutupan bursa transfer.

Situasi Bensebaini tampaknya juga serupa. Berbeda dengan Sabitzer, bek tersebut memang lebih rutin dimainkan oleh Kovac, tetapi dia tetap tidak akan ditawari kontrak baru untuk musim depan. Dengan demikian, BVB akan kehilangan pemain Aljazair itu dan juga Sabitzer secara gratis.

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Bagaimana kelanjutan Julian Ryerson, Waldemar Anton, dan Gregor Kobel?

Menurut laporan tersebut, BVB ingin melanjutkan strateginya dari bursa transfer musim panas terakhir dan kembali lebih banyak mengandalkan pemain muda yang bisa berkembang, yang nantinya dapat dijual dengan harga jauh lebih tinggi sehingga menghasilkan keuntungan.

Meski begitu, blok pemain berpengalaman tetap akan dipertahankan - menurut laporan itu, kedua bek Julian Ryerson dan Waldemar Anton sudah diberi tahu bahwa klub ingin memperpanjang kontrak mereka yang masih berlaku hingga 2028.

Hal yang sama juga berlaku untuk kiper Gregor Kobel, yang kontraknya juga masih berlaku hingga 30 Juni 2028. Kiper asal Swiss itu sebelumnya berulang kali dikaitkan dengan berbagai klub top, tetapi pembicaraan dengan petinggi BVB mengenai kontrak baru disebut masih akan dilakukan pada tahun ini.