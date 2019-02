Dikartu Merah, Alexandre Lacazette Minta Maaf

Alexandre Lacazette menyesali perbuatannya dan meminta maaf setelah dikartu merah dalam kekalahan 1-0 Arsenal melawan BATE Borisov, Jumat (15/2) dini hari WIB.

The Gunners secara mengejutkan kalah di leg pertama babak 32 besar Liga Europa, dan sundulan Stanislav Dragun di babak pertama cukuo untuk memberi keuntungan tuan rumah.

Lima menit menjelang peluit panjang dibunyikan, Lacazette, yang golnya dianulir karena offside di babak kedua, mendapat kartu merah langsung lantaran memukul Aleksandar Filipovic.

Pemain 27 tahun itu pun tak menunggu lama untuk menyampaikan permintaan maaf, namun tetap yakin timnya dapat membalikkan keadaan di Emirates Stadium.

Letting the team down like that is the worst feeling..

I should have stayed calm but it’s not always easy.. Sorry

There are still 90 minutes to play and I believe that my teammates will make it to the next round.. #COYG #Laca