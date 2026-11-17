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VfB Stuttgart melepas Chema Andres pada hari terakhir bursa transfer. Keputusan ini tampaknya memicu kritik internal.

Kepergian Chema Andres pada bursa transfer musim panas lalu kabarnya membuat internal VfB Stuttgart heran.

Menurut laporan Bild, ada pihak-pihak di dalam klub yang tidak mengerti mengapa gelandang asal Spanyol itu masih dilepas sesaat sebelum bursa transfer ditutup.

Alasannya adalah keterbatasan pilihan pemain yang dialami Stuttgart di lini tengah pada musim ini. Stuttgart memang mendatangkan Grischa Prömel dari TSG Hoffenheim tanpa biaya transfer, tetapi pemain berusia 31 tahun itu sejauh ini belum mampu memenuhi ekspektasi tinggi terhadapnya.

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Selain Angelo Stiller, yang menjadi pilihan utama tetapi kini absen karena cedera otot adduktor, dua pemain lain juga dimainkan di depan lini pertahanan, yakni mantan kapten Atakan Karazor dan pemain muda Yanik Spalt. Setidaknya, Spalt tampil mengejutkan dengan baik dan kemungkinan akan mendapat lebih banyak menit bermain dari pelatih Sebastian Hoeneß ke depannya.

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Berapa biaya transfer yang dibayarkan Brighton & Hove Albion untuk Chema Andres?

Setelah kerap menjadi pemain inti VfB pada musim lalu dan mencatatkan 39 penampilan di semua kompetisi (empat gol, dua assist), Chema direkrut Brighton & Hove Albion pada hari terakhir bursa transfer pada September.

Pemain berusia 21 tahun itu pindah ke Premier League dengan biaya transfer sedikit di atas 20 juta euro. Namun, karena adanya kesepakatan bagi hasil penjualan kembali, Stuttgart harus menyerahkan sekitar separuh biaya transfer tersebut kepada mantan klub Chema, Real Madrid.

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Chema beradaptasi dengan sangat baik di Brighton dan tampil gemilang bersama mantan pemain BVB Pascal Groß dalam duet gelandang bertahan . Bersama Seagulls, yang dilatih mantan pelatih Bundesliga Fabian Hürzeler, ia kini berada di peringkat kedua klasemen Premier League.