Klub Al Nassr membidik perekrutan seorang pemain Brasil baru selama periode transfer musim panas ini, guna memperkuat skuad tim pada musim mendatang.

Jurnalis Brasil terpercaya Jorge Nicola mengatakan bahwa Al Nassr ingin mendatangkan André, gelandang klub Brasil Corinthians, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, klub Brasil tersebut tidak keberatan dengan ide menjual André, terlebih lagi karena mereka memang tengah mencari transaksi penjualan besar, di tengah krisis keuangan yang menimpanya.

Namun, Corinthians ingin memperoleh 18 juta euro sebagai kompensasi atas pemain mudanya, ditambah 4 juta euro sebagai bonus tambahan, yang akan sulit dibayar oleh Al Nassr, di tengah krisis keuangan yang juga menimpanya.

Menurut jurnalis yang sama, tidak diharapkan bahwa klub Brasil tersebut akan menyetujui rencana penjualan jangka panjang, di mana mereka menerima kompensasi penjualan André secara cicilan, yang membuat transaksi ini menjadi sangat rumit.

Hal yang membuat transaksi ini semakin rumit adalah para agen pemain Brasil itu sendiri, di mana mereka ingin menggabungkannya ke salah satu klub Eropa, terlebih lagi karena ia sempat menjadi incaran klub Milan dan Juventus sebelumnya.

André berusia 20 tahun, dan bermain terutama sebagai gelandang bertahan, serta telah dipromosikan ke tim utama pada musim panas tahun lalu, hingga tampil bersama Corinthians dalam 43 pertandingan, mencetak 7 gol dan memberikan dua assist di sepanjang laga-laga tersebut.

Perlu diingat bahwa Al Nassr tengah mencari perekrutan seorang pemain baru di posisi gelandang bertahan, untuk menggantikan kepergian pemain Kroasia Marcelo Brozovic setelah kontraknya berakhir pada akhir musim lalu.

Al Nassr sempat dekat dengan perekrutan pemain Portugal Samu Costa, gelandang Real Mallorca, namun ia belum berhasil merampungkan transaksi tersebut hingga saat ini, di tengah batasan-batasan finansial yang dikenakan padanya saat ini.