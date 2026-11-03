Beberapa jam sebelum duel pada Selasa malam (pukul 18.45), VfB melontarkan sindiran kecil kepada Galatasaray melalui unggahan di akun X mereka.

Dalam unggahan yang kini telah dihapus itu, tim media sosial Stuttgart memasang foto sistem pengeras suara di Rams-Park, stadion kandang tim berjuluk Singa. Unggahan tersebut disertai tiga emoji berpikir.

Sindiran itu tampaknya berkaitan dengan perdebatan yang berulang kali muncul mengenai atmosfer di stadion klub ibu kota Turki tersebut. Sebelumnya, kerap muncul tuduhan bahwa suara siulan terkenal dari suporter Gala di stadion turut diperkuat melalui pengeras suara untuk semakin memanaskan suasana dan berpotensi lebih mengintimidasi tim tamu.

Namun, unggahan itu sama sekali tidak diterima dengan baik oleh para pendukung klub Istanbul tersebut. Banyak pengguna menulis komentar kritis atau menghina, sehingga tak lama kemudian VfB merasa harus menghapus unggahan itu dari platform tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 12.45 VFB Tonton

Bagaimana reaksi suporter Galatasaray terhadap permintaan maaf VfB Stuttgart?

"Kepada komunitas Gala, kami tidak bermaksud menyakiti siapa pun melalui unggahan yang kami bagikan dari stadion Anda. Jika hal itu terjadi, kami mohon maaf. Kami berterima kasih atas sambutan hangat Anda di Istanbul dan kerja sama yang baik antara kedua klub. Kami berharap pertandingan di stadion Anda yang megah berlangsung adil dan penuh ketegangan," tulis klub Bundesliga tersebut.

Akun resmi Galatasaray menerima permintaan maaf itu dan membalas pernyataan VfB: "Terima kasih! Kami menantikan kedatangan kalian di stadion kami, yang memiliki salah satu atmosfer sepakbola terbaik di dunia. Semoga pertandingannya hebat!"

Sementara itu, permintaan maaf Stuttgart juga dihujani kritik dari para suporter, sebagian di antaranya cukup keras. Dalam waktu sepuluh jam saja, unggahan itu telah dilihat 1,4 juta kali. Sebagian besar dari sekitar 2.200 komentar berasal dari pendukung Gala.

Dari sisi olahraga, Stuttgart bisa mengambil satu langkah besar lagi menuju fase gugur pada Selasa malam. Setelah tiga pertandingan, VfB sudah mengoleksi tujuh poin. Dengan sepuluh poin, mereka akan menjejakkan satu kaki di babak antara.