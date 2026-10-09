Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, direktur teknik tim Al Nassr, memutuskan mengandalkan para juara Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" dalam laga derby Riyadh melawan Al Diriyah di Liga Roshn Saudi.

Al Nassr akan bertemu Al Diriyah hari ini, Jumat, di Stadion Al-Awwal Park di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Susunan pemain utama Al Nassr menampilkan bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, setelah ia siap tampil secara normal menyusul krisis terakhir yang dialaminya bersama timnas negaranya.

Ronaldo memimpin lini serang, berdampingan dengan rekan senegaranya, Joao Felix, selain pemain Prancis Kingsley Coman dan pemain Senegal Sadio Mane di sisi kanan dan kiri.

Susunan pemain juga menampilkan bek Nawaf Boushal dan gelandang Abdullah Al-Khaibari, hanya tiga hari setelah keduanya meraih gelar bersama timnas Saudi di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Di sisi lain, kiper Nawaf Al-Aqidi absen karena cedera yang dideritanya di turnamen Teluk tersebut, dan bek Abdulelah Al-Amri absen karena kelelahan, sementara penyerang Abdullah Al-Hamdan berada di bangku cadangan.

Perlu diingat bahwa Al Nassr menempati peringkat keempat di klasemen Liga Saudi dengan 16 poin, yang diraih dari 5 kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, terpaut 3 poin di belakang Al Qadsiah yang telah memainkan satu laga lebih banyak.

Berikut susunan pemain Al Nassr:

Penjaga gawang: Bento

Lini belakang: Nawaf Boushal - Mohamed Simakan - Inigo Martinez - Awad Aman

Lini tengah: Abdullah Al-Khaibari - Samu Costa - Joao Felix

Lini serang: Sadio Mane - Cristiano Ronaldo - Kingsley Coman