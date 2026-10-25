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Diego Simeone memberikan dukungan penuh kepada Julian Alvarez setelah penyerang asal Argentina itu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para pendukung Atletico Madrid. Dalam wawancara seusai pertandingan, Alvarez menanggapi ketegangan yang muncul akibat komentarnya sebelumnya mengenai kemungkinan pindah ke Barcelona.

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Simeone puji karakter Alvarez

Simeone melontarkan pujian untuk Alvarez setelah sang penyerang mengambil langkah berani dengan meminta maaf kepada suporter Atletico seusai kemenangan 1-0 atas Deportivo La Coruna. Penyerang yang kerap dijuluki 'Si Laba-laba' itu mengalami masa sulit dalam hubungannya dengan suporter klub akibat persoalan di luar lapangan. Namun, Simeone menilai tindakannya baru-baru ini menunjukkan banyak hal tentang kepribadiannya. Simeone menyoroti betapa sulitnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan menegaskan bahwa tindakan itu memperlihatkan karakter Alvarez yang sesungguhnya.

"Saya sangat menghargai momen ketika dia meminta maaf karena itu tidak mudah. Julian adalah anak muda yang rendah hati, pekerja keras, dan menyayangi rekan-rekan setimnya. Saya menghargai permintaan maafnya karena itu menempatkannya pada posisi yang sesuai dengan dirinya. Saya tidak berada di sini untuk menilai apakah itu benar atau salah. Kehidupan terus berkembang dan saya menghargai hal ini. Itu patut disambut baik," kata sang pelatih, seperti dikutip Marca.

Memperbaiki hubungan di Metropolitano

Ketegangan antara sang pemain dan suporter bermula saat Piala Dunia 2026, ketika Alvarez mengakui bahwa ia ingin mewujudkan mimpinya bermain untuk Barcelona. Pengakuan itu memicu spekulasi sepanjang musim panas dan membuat sang penyerang dicemooh suporternya sendiri dalam laga-laga kandang pada awal musim ini. Namun, kontribusinya yang menentukan kemenangan atas Deportivo membantu mengubah suasana. Banyak penonton di Metropolitano pun memberikan tepuk tangan sambil berdiri.

"Dia tampil fantastis, suporter merayakan golnya seperti mereka merayakan gol tim, dan Julián bermain gemilang, sama seperti beberapa hari lalu di Liga Champions. Kami membutuhkan Julián dalam performa seperti ini," kata Simeone.

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Alvarez kembali menemukan performa terbaiknya

Meski menang dengan selisih tipis, hasil tersebut menjaga Atletico Madrid tetap dalam persaingan gelar, dengan jarak dua poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Alvarez menjadi sosok penting dalam upaya tersebut belakangan ini, dengan menyumbang satu assist dan dua gol dalam tiga penampilan terakhirnya. Simeone pun memuji kerja keras sang penyerang dan menyebut kontribusinya sama pentingnya dengan kontribusi yang ia berikan dalam laga-laga Eropa baru-baru ini.

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"Saya sangat senang dengan hasil ini dan bersyukur kepada Tuhan karena Julian tampil seperti saat di Stuttgart untuk memberi kami tiga poin hari ini," ujar sang pelatih.

Pertarungan taktik melawan Deportivo

Mengenai pertandingan itu sendiri, Simeone mengakui timnya kesulitan menemukan ritme permainan dalam waktu yang lama. Pelatih Atletico itu mengakui timnya tidak memainkan pertandingan seperti yang semula mereka bayangkan dan kesulitan merebut kembali bola secara efektif. Namun, ia memuji para pemain penggantinya yang menghadirkan dorongan dan energi yang dibutuhkan untuk menciptakan peluang mencetak gol menjelang akhir laga, meski fase penutup pertandingan berlangsung menegangkan.

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"Itu pertandingan yang berat dan sulit. Kami kesulitan merebut kembali bola dan tidak memainkan pertandingan seperti yang kami bayangkan. Kami tidak nyaman," jelas Simeone. "Kami mengubah beberapa hal dan pergantian pemain memberi kami lebih banyak energi. Kami menciptakan peluang mencetak gol. Kami memasuki fase pertandingan ketika keunggulan 1-0 tak kunjung bisa kami pastikan. Itulah sebabnya Sorloth masuk. Namun, karena tidak mencetak gol, kami mulai panik, seperti yang selalu terjadi dengan hasil seperti ini."