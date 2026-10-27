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Diego Gomez menyatakan dirinya sudah sepenuhnya bugar dan ingin memberikan kontribusi saat Brighton & Hove Albion bersiap menghadapi dua laga berat melawan Manchester City. Pemain internasional Paraguay itu absen dalam pertandingan kompetisi Eropa baru-baru ini sebagai bagian dari program kebugaran yang disesuaikan untuknya, tetapi kini siap memainkan peran penting dalam dua laga tandang krusial di Etihad Stadium.

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Siap menghadapi Manchester City dua kali beruntun

Tim asuhan Fabian Hurzeler akan bertandang ke Stadion Etihad pada Rabu untuk menghadapi Manchester City di babak 16 besar Carabao Cup, sebelum kembali ke stadion yang sama pada Sabtu untuk melakoni laga besar Liga Primer melawan pemuncak klasemen saat ini. Gomez mendapat pengaturan waktu bermain yang cermat di tengah jadwal padat klub baru-baru ini. Ia diistirahatkan saat timnya bermain imbang melawan FK Jablonec di Liga Konferensi UEFA agar kondisi fisiknya tetap prima untuk menghadapi laga-laga domestik berikutnya.

“Kami tahu ini dua laga tandang yang sangat sulit,” kata Gomez kepada situs resmi klub. “Pelatih berbicara kepada saya dan mengatakan bahwa ia ingin lebih mengistirahatkan saya untuk pertandingan-pertandingan ini. Tentu saja saya ingin bermain (di Jablonec), tetapi itu keputusan pelatih.”

Gelandang andalan kembali bugar untuk menghadapi City

Penampilannya saat kembali bermain dalam kekalahan 2-0 dari Liverpool pada Minggu memperlihatkan sekilas kualitasnya. Kini ia fokus menghadapi dua laga beruntun di wilayah barat laut Inggris. Pemain berusia 23 tahun itu telah menjadi bagian penting di lini tengah Brighton. Energinya akan sangat dibutuhkan jika tim tamu ingin mengganggu ritme permainan tim asuhan Enzo Maresca dalam beberapa hari ke depan. Gomez mengakui beratnya tantangan tersebut, tetapi yakin waktu istirahat yang diberikan pelatihnya akan bermanfaat.

“Sekarang saya merasa sangat bugar untuk menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang yang sangat penting. Itu keputusan pelatih dan saya mengikutinya karena saya membutuhkan istirahat dengan begitu banyak pertandingan yang akan datang. Namun, sekarang saya fokus pada pertandingan-pertandingan pekan ini,” ujar sang gelandang.

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Merefleksikan kekecewaan di Anfield

Sembari menatap dua pertandingan melawan City, Gomez juga meluangkan waktu untuk merefleksikan kekecewaan di Anfield. Rangkaian sepuluh pertandingan tanpa kekalahan Brighton yang mengesankan berakhir di tangan Liverpool, meski mereka mampu menguasai bola cukup lama dan menciptakan beberapa peluang menjanjikan. Pemain tim nasional Paraguay itu mengakui timnya kurang tajam dalam memanfaatkan dominasi pada babak pertama, ketika mereka gagal menembus lini pertahanan Liverpool.

Pertandingan berikutnya MCI Carabao Cup 15.30 BHA

“Menurut saya, kami banyak menguasai bola pada babak pertama dan punya banyak peluang untuk mencetak gol,” tambah Gomez saat membahas kekalahan 2-0 tersebut. “Kami hanya kurang tepat dalam memberikan umpan terakhir, tetapi kami sudah memikirkan pertandingan berikutnya dan bagaimana cara memperbaiki diri. Pada babak kedua, pertahanan mereka sangat bagus dan rapat. Kami tetap berusaha menciptakan peluang, tetapi ada hal-hal yang perlu dibenahi.”

Berupaya mengulangi keberhasilan bersejarah

Sejarah menunjukkan Brighton mampu membuat kejutan saat menghadapi Manchester City di ajang piala. Pertandingan Carabao Cup pada Rabu akan menjadi pertemuan kedua kedua klub di Piala Liga. Pertemuan sebelumnya tetap menjadi kenangan indah bagi pendukung Brighton: tim mereka meraih kemenangan lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2 secara dramatis di Stadion Withdean pada 2008. Meski peta sepakbola Inggris telah banyak berubah sejak saat itu, keinginan untuk menumbangkan tim unggulan tetap sama kuatnya di dalam skuad.