Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mantan kiper Milan itu membuka peluang kedatangan Endrick, rekan senegaranya asal Brasil yang bermain untuk Real Madrid, ke kota Milan pada Januari.

Iklan

Bursa transfer musim dingin masih jauh dari dibuka, tetapi nama Endrick sudah menjadi perbincangan hangat. Di Italia, Milan dan Roma bersaing untuk meminjamnya dari Real Madrid pada bursa transfer Januari mendatang. Keinginan itu pun memicu perdebatan sekaligus persaingan mengenai siapa yang paling mampu meyakinkannya untuk memilih salah satu dari kedua klub tersebut.

Mantan kiper Milan, Nelson Dida, yang juga berasal dari Brasil seperti Endrick, turut angkat bicara. Saat berbicara kepada Sky di sela-sela Trofeo Italo Galbiati, ia lebih dulu menyoroti perkembangan Milan, lalu memuji Endrick seraya berharap segera melihatnya atau pemain Brasil lainnya mengenakan seragam Milan.

MILAN TERUS BERKEMBANG - "Milan berkembang perlahan-lahan. Milan tampil baik di liga. Saya pikir kami masih bisa berbuat lebih banyak, sementara di kompetisi piala masih ada yang kurang."



ENDRICK MENGINGATKAN PADA ROMANRIO - "Bagi saya, Endrick adalah pemain yang sangat hebat. Saat melihatnya bermain, saya sedikit teringat pada Romario, yang bertubuh agak kecil, tetapi menentukan ketika berada di kotak penalti. Ketika mendapat kesempatan bermain, dia juga mencetak gol."

SAYA BERHARAP ADA PEMAIN BRASIL DI MILAN - "Saya pikir dia benar-benar bisa tampil baik di Real Madrid dan tim nasional, tetapi jika dia tersedia untuk bergabung dengan Milan... Saya katakan bahwa saya berharap seorang pemain Brasil segera kembali bermain di liga Italia dan mengenakan seragam Milan."