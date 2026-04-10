Dico mengakhiri perdebatan seputar tarian terakhir Messi dengan seragam Barcelona

Deco, direktur olahraga Barcelona, berbicara mengenai kabar kembalinya legenda Argentina Lionel Messi ke skuad Barça selama masa jabatannya.

Deco menanggapi kemungkinan kembalinya Messi untuk menjalani "tarian terakhir" dengan seragam Barcelona sebelum pensiun, dengan mengatakan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar "Sport" Spanyol: "Ini topik yang rumit, sudah banyak dibicarakan selama kampanye pemilihan, dan namanya selalu disebut-sebut. Messi adalah pemain terbaik dalam sejarah Barcelona, dan bagi saya dia adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola atau salah satu yang terbaik."

Dia menambahkan: "Kami berharap sepak bola bisa abadi dalam segala hal. Ada banyak hal yang kami harapkan bisa terus berlanjut selamanya, tapi semuanya berakhir. Setiap hal memiliki awal, perkembangan, dan akhir, dan berspekulasi tentang hal ini menurut saya tidak ada gunanya."

Sebagai direktur olahraga yang mengetahui semua komunikasi dan keputusan, Deco menjelaskan situasinya, dengan mengatakan: "Skenario kembalinya Messi, setidaknya sejak saya berada di sini, tidak pernah dibahas sama sekali."

Dia melanjutkan: "Tidak pernah terjadi bahwa Messi atau siapa pun yang mewakilinya menghubungi saya untuk mengatakan: (Hei, saya ingin kembali, saya ingin bermain). Semua itu hanyalah banyak rumor dan banyak hal yang tidak realistis."

Deco menekankan bahwa ia tidak memiliki bukti apa pun yang menunjukkan bahwa bintang Argentina itu secara eksplisit menyatakan keinginan untuk menjalani fase kedua sebagai pemain tim utama, sambil mencatat: "Dia tidak menunjukkan keinginan itu; dia memposting di Instagram bahwa dia ingin kembali suatu hari nanti, tapi tidak menentukan kapan. Membicarakan hal-hal seperti ini dengan pemain sekelas Leo tidak masuk akal kecuali ada sesuatu yang nyata dan konkret."

Mantan rekan setim Messi itu mendukung ide untuk mengadakan acara penghormatan kepadanya, namun ia menyebutkan bahwa penyelenggaraannya bergantung pada pihak lain di dalam klub, bukan sektor olahraga, sambil menjelaskan: "Tentu saja, jadwal penghormatan untuk Messi bukanlah hal yang bergantung pada saya."

Deko mengakhiri pembicaraannya dengan menyinggung kunjungan Messi ke lokasi pembangunan stadion "Spotify Camp Nou" pada November lalu, di mana ia berkata: "Saya kira dia sedang bersama tim nasional di hotel dan tidak tinggal di rumahnya, dan pada akhirnya dia keluar untuk berjalan-jalan dan masuk ke Camp Nou, saya kira hal itu terjadi seperti itu menurut pemahaman saya."



