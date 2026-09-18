Dick Schreuder yang marah tanpa ampun melempar pemainnya sendiri ke bawah bus

Dick Schreuder menarik kesimpulan keras setelah kekalahan telak 5-0 yang diderita NEC dari Juventus di Liga Europa. Pelatih klub Nijmegen itu sangat kritis terhadap timnya dan tidak menyelamatkan pemain-pemain secara individu.

Terutama Almugera Kabar yang menjadi sasaran kritik Schreuder. Bek pinjaman dari Borussia Dortmund itu menyebabkan penalti di Turin lewat tekel yang terlambat dan kembali terlihat sangat kesulitan. "Mengapa saya terus memainkan Kabar? Karena saya tidak punya pilihan lain," kata pelatih yang tanpa ampun itu. "Anak itu baru saja datang dan dia harus bermain."

Sang pelatih mengakui bahwa Kabar saat ini kesulitan dengan level yang dituntut darinya. "Kabar sedang kesulitan. Kita semua melihat itu." Menurut Schreuder, pemain seperti Kabar dalam situasi normal seharusnya bisa berkembang di belakang para pemain yang lebih berpengalaman, tetapi keadaan memaksa NEC untuk memainkannya lebih cepat.

Schreuder sebenarnya ingin menarik Kabar keluar sekitar setengah jam pertandingan berjalan, tetapi mengurungkan niat itu setelah Clement Bischoff mengalami masalah cedera. Sang pelatih juga menegaskan bahwa Bram Nuytinck dan Perr Schuurs saat ini masih belum sepenuhnya bisa dimainkan. "Saya akan menjelaskannya sekali lagi dengan baik: Bram Nuytinck dan Perr Schuurs hanya bisa bermain 20 sampai 25 menit. Saya bahkan sekarang belum tahu apakah Perr bisa bermain pada Minggu."

NEC sudah tertinggal di Turin setelah sembilan menit. Bola panjang salah diantisipasi oleh lini belakang dan kiper Nikolas Polster, sehingga Nicolás González bisa mencetak gol pembuka. "Dengan segala hormat, bola seperti itu masih bisa saya sundul keluar. Saya masih melihat bola itu datang," ujar Schreuder setelah pertandingan.

Menurut sang pelatih, laga itu dengan jelas menunjukkan bahwa NEC masih belum berada di level yang diinginkan. "Jadi kami memang belum sampai ke sana, kami butuh jauh lebih banyak waktu. Kami memang belum rapi di lini belakang."

Saat jeda, NEC sudah tertinggal 3-0, lalu Juventus menambah dua gol lagi pada babak kedua. "Kami jelas tidak cukup bagus. Itu tidak saya duga. Saya pikir kami lebih baik," kata Schreuder.