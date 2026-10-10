Dick Schreuder sangat blak-blakan soal wawancara mengejutkan Dusan Tadic

Dick Schreuder memberikan reaksi kepada kamera ESPN jelang Ajax vs NEC terkait wawancara ganjil Dusan Tadic pada awal pekan ini. Sang pelatih punya pendapat yang sangat tegas soal itu.

Dalam wawancaranya dengan NU.nl, Tadic mengungkapkan bahwa cintanya kepada Ajax masih sangat besar. Namun bukan hanya itu. Ia juga melontarkan beberapa pernyataan yang kurang tepat tentang situasinya saat ini di NEC. “Saya sering melakukan aksi pendahuluan dan tidak mendapat bola. Atau saya tidak mendapatkannya kembali setelah beberapa sentuhan. Jadi rupanya otak saya bekerja terlalu cepat. Ini berat bagi saya, saya sering berjuang dengan diri sendiri dan kepala saya terasa kacau,” kata pemain veteran itu, di antaranya.

“Ya, saat dia bermain di Ajax, tentu ada tim yang fantastis di sana,” respons Schreuder di ESPN. “Jadi saya juga bisa sedikit memahaminya, ini juga soal cara dia mengatakannya. Sebab, yang penting juga adalah dalam konteks seperti apa tepatnya dia mengatakan hal itu.”

“Ada cerita yang jauh lebih luas di balik ini daripada seperti yang tertulis. Selalu ada beberapa pihak yang terlibat. Kami hanya berusaha tetap tenang, menyikapinya dengan tenang. Besok kami akan lanjut menanganinya,” ujar pelatih NEC itu.

Ada dugaan bahwa ucapan Tadic juga diterima secara buruk oleh rekan-rekan setimnya, tetapi menurut Schreuder hal itu tidak terjadi. “Dari yang saya lihat pada kelompok ini... Mereka duduk semeja, mereka tertawa bersama. Jadi bagi saya itu sudah jelas.”

“Lihat, kami sedang menjalani proses yang benar-benar baru di dalam klub. Sejak musim panas, itu jelas. Dengan sangat banyak pemain baru, banyak pemain muda, talenta muda... Ada sangat banyak hal yang harus kami lakukan dengan lebih baik, harus kami ubah.”

“Saya melihat Dusan sebagai bagian besar dari itu, sama seperti Linssen, Chery, Sandler, Nuytinck. Mereka semua didatangkan untuk membuat NEC berkembang. Saya juga melihat itu pada Dusan setiap hari, dan saya benar-benar tidak melihat hal yang aneh maupun salah,” tutup Schreuder.