Dicari untuk mewakili Arab Saudi... Barcelona merekrut talenta asal Maroko

FC Barcelona berhasil merekrut talenta asal Maroko, Mehdi El Maimouni, yang sebelumnya bermain untuk Sporting Charleroi asal Belgia.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa El Maimouni, gelandang bertahan berusia 17 tahun, akan memperkuat akademi La Masia.

Pemain ini memiliki opsi untuk mewakili baik Belgia maupun Maroko di level internasional, dan beberapa media Belgia menggambarkannya sebagai salah satu talenta terbesar di generasinya.

Kedatangan sang pemain ke kota Barcelona pekan ini diketahui melalui foto-foto yang diunggahnya di akun Instagram resminya, di mana ia terlihat sedang mengunjungi museum FC Barcelona.

Dalam salah satu foto tersebut, terlihat kaos-kaos milik sejumlah legenda klub, seperti Ronaldinho dan Luis Suárez.

Beberapa jam yang lalu, situs "Walfoot" asal Belgia mempublikasikan serangkaian foto pemain asal Maroko tersebut bersama Wakil Presiden Bidang Olahraga FC Barcelona, Rafa Yusti, di dalam kantor klub, yang diduga merupakan upacara penandatanganan kontraknya dengan tim tersebut, meskipun klub Catalan tersebut belum secara resmi mengumumkan penyelesaian kesepakatan tersebut, Media Belgia juga melaporkan bahwa Barcelona telah memantau pemain asal Maroko tersebut selama lebih dari dua tahun.

Mehdi El Maimouni dikenal karena kecerdasan taktisnya, visi permainannya yang luar biasa, serta kemampuannya mengendalikan ritme pertandingan dari posisi gelandang tengah—sifat-sifat yang membuat sebagian orang membandingkannya dengan legenda Barcelona, Sergio Busquets, Hal ini juga menarik minat beberapa klub Eropa, terutama PSV Eindhoven dari Belanda, serta sejumlah klub Liga Primer Inggris, terutama Newcastle.

Laporan dari Belgia juga mengungkapkan bahwa Arab Saudi telah menunjukkan minat terhadap pemain tersebut, sebagai bagian dari upaya menjajaki kemungkinan naturalisasinya di masa depan sebagai persiapan untuk partisipasinya bersama tim nasional Arab Saudi di Piala Dunia 2034, yang akan diselenggarakan di Arab Saudi.