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Perpanjangan kontrak Arda Guler bersama Real Madrid menegaskan statusnya yang terus menanjak di dalam tim, setelah dalam beberapa bulan terakhir ia menjelma menjadi salah satu elemen inti dalam perhitungan staf pelatih. Namun, kesepakatan baru ini tidak hanya memastikan ia bertahan hingga tahun 2032, tetapi juga membawa perubahan besar dalam kondisi finansialnya.

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Jurnalis Iñaki Angulo mengungkapkan bahwa Guler sebelumnya menerima gaji kotor 7,5 juta euro per musim, atau setara sekitar 3,6 hingga 3,8 juta euro bersih, sebelum mendapatkan kenaikan signifikan lewat kontrak barunya.

"Arda Guler termasuk pemain dengan bayaran terendah di skuad, karena ia menerima 7,5 juta euro kotor per musim, atau setara sekitar 3,6 atau 3,8 juta euro bersih. Saya rasa mereka setidaknya menempatkannya di kategori yang sama dengan Camavinga dan Tchouameni, yang menerima kira-kira dua kali lipat dari itu," ujar Angulo melalui kanal YouTube miliknya.

Ia menambahkan, "Gaji Arda Guler setelah perpanjangan kontrak akan berada di kategori kisaran 15 hingga 18 juta euro kotor per musim."

Dalam konteks lain, Angulo menyinggung masa depan Nico Paz dan peluang kepulangannya ke Real Madrid, mengingat sulitnya menentukan posisi yang bisa ia tempati di dalam skuad, terutama dengan keberadaan Guler dalam perhitungan tim.

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"Soal Arda bermain dalam duet poros ganda (Double pivot), Mourinho sudah mengatakan bahwa sejauh ini ia belum melihatnya cocok untuk peran tersebut. Ia juga tidak menginginkan Nico Paz di posisi gelandang nomor 8, karena kalau tidak, saya rasa ia akan mendesak untuk merekrutnya," katanya.

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Ia melanjutkan, "Mourinho sejauh ini belum melihat Arda Guler mampu mengisi posisi gelandang nomor 8. Menarik untuk mengetahui ke arah mana situasinya akan berjalan dan keputusan apa yang akan mereka ambil terkait Nico Paz."

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Dilema "Mbappe-Vinicius" Ikut Jadi Sorotan

Seperti dilansir Defensa Central, jurnalis Spanyol tersebut menilai Real Madrid tidak bisa mempertahankan semua pemain istimewa di skuadnya, seraya mencontohkan pengalaman yang mempertemukan Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, setelah banyak pihak meyakini duet tersebut mampu bersinar bersama tanpa masalah.

"Kita sudah melihat lewat kasus Mbappe dan Vinicius bahwa semua pemain istimewa belum tentu bisa bermain bersama. Mereka bilang keduanya akan padu, begitu juga dengan transfer Diomande yang sempat mencuat pada musim panas. Harus ada visi yang konsisten, dan kita harus sadar bahwa tidak semua pemain bisa dialihfungsikan ke posisi yang berbeda," ujarnya.

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Ia melanjutkan, "Jelas bahwa mencari tempat untuk Nico Paz bukan perkara mudah. Jika ia terus berkembang seperti ini, ia mungkin lebih memilih pergi ke tempat lain. Musim panas lalu ia tidak ingin kembali, dan Real Madrid juga tidak menunjukkan minat besar untuk merekrutnya. Bertahan di Como menguntungkannya musim ini, tetapi kita harus menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi."

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