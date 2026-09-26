Absennya Brahim Diaz dari laga melawan Gabon bukanlah sekadar detail sepele bagi publik Maroko, namun Mohamed Ouahbi, pelatih timnas Maroko, bergegas memberikan jaminan mengenai kondisi bintang Real Madrid tersebut, dengan menegaskan bahwa cedera yang dialaminya tidak perlu dikhawatirkan, dan peluangnya untuk tampil di laga berikutnya masih terbuka.

Ouahbi mengungkapkan kepuasannya atas penampilan timnas Maroko dalam kemenangan 2-0 atas Gabon, pada awal perjalanan Maroko di babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, seraya menegaskan bahwa fase saat ini menuntut kesabaran, terutama dengan diberikannya kesempatan kepada sejumlah talenta muda yang tengah menanjak.

Pelatih Maroko itu menegaskan bahwa tujuannya adalah membangun tim yang mampu bersaing memperebutkan gelar, seraya menekankan kepercayaannya kepada para pemain muda, yang sejumlah di antaranya menunjukkan kemampuan memikul tanggung jawab dan menampilkan level permainan yang membangkitkan optimisme selama laga melawan Gabon.

Pertandingan tersebut menyaksikan keikutsertaan sejumlah wajah muda, seperti Ali Maamar, Yasser Zabiri, dan Abdellah Ouazane, dalam kerangka arah tim pelatih untuk meremajakan komposisi pemain timnas secara bertahap.

Ouahbi menjelaskan dalam konferensi pers bahwa kebijakan mengandalkan elemen-elemen muda akan berlanjut pada laga-laga mendatang, seraya menegaskan bahwa memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada para pemain merupakan bagian mendasar dari proyeknya bersama timnas Maroko.









Terkait kondisi Brahim Diaz, Ouahbi mengungkapkan bahwa pemain tersebut mengalami cedera ringan yang menghalanginya tampil melawan Gabon, dengan menjelaskan bahwa pemeriksaan medis, di antaranya pencitraan resonansi magnetik (MRI), memastikan bahwa cedera itu tidak berbahaya.

Ia menuturkan bahwa Diaz tiba di pemusatan latihan timnas dengan merasakan sejumlah rasa sakit, sebelum menjalani pemeriksaan yang diperlukan, seraya menambahkan bahwa pemain tersebut menunjukkan keinginan besar untuk tetap bersama grup, dengan harapan dapat tampil pada laga berikutnya melawan Lesotho di Afrika Selatan.

Bintang Real Madrid itu akan melanjutkan program pemulihannya di bawah pengawasan tim medis timnas, dan akan menjalani evaluasi baru sebelum kepastian akhir mengenai keikutsertaannya diputuskan.

Ouahbi terus membangun proyeknya bersama timnas Maroko di atas tiga poros utama: memberikan kepercayaan kepada talenta-talenta muda, menjaga kedisiplinan, dan membentuk grup yang mampu bersaing dengan kuat memperebutkan gelar pada ajang-ajang mendatang.