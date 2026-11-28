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Susunan pemain Real Madrid untuk menghadapi Alaves menampilkan wajah baru setelah Jose Mourinho memutuskan melakukan perubahan yang cukup mencolok pada pilihan utamanya. Langkah ini mencerminkan keinginannya menyegarkan tim dan memberi kesempatan bermain kepada sejumlah pemain, sekaligus mengembalikan beberapa nama besar ke posisi mereka, dipimpin Jude Bellingham, serta menurunkan Brahim Diaz sejak awal laga.

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Berdasarkan susunan pemain yang diumumkan, pelatih asal Portugal itu melakukan 4 perubahan dibandingkan dengan susunan pemain pada laga terakhir tim di Liga Champions. Perubahan paling menonjol adalah dimainkannya Brahim Diaz sebagai starter setelah Mourinho memutuskan untuk mengistirahatkan Diomande, sebuah penyesuaian penting pada opsi lini serang tim jelang laga yang dinantikan melawan Alaves.

Real Madrid memulai pertandingan dengan Thibaut Courtois di bawah mistar. Di depannya, lini belakang diisi Valverde, Konate, Huijsen, dan Cucurella, sementara Aurelien Tchouameni dan Arda Guler bertugas di lini tengah. Kelompok ini berupaya menguasai jalannya permainan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan lini depan.

Di lini serang, Mourinho mengandalkan Brahim Diaz, Jude Bellingham, dan Vinicius Junior di belakang penyerang asal Prancis Kylian Mbappe. Komposisi ini memberi tim variasi pergerakan dan opsi serangan, dengan lebih dari satu pemain yang mampu menciptakan peluang dan menjangkau gawang lawan, baik melalui penetrasi individu maupun pergerakan di antara lini.

Kembalinya Bellingham ke posisi playmaker menjadi salah satu ciri terpenting susunan pemain baru ini. Mourinho memilih mengembalikannya ke area yang memberinya ruang lebih besar untuk berpengaruh dalam membangun serangan dan menghubungkan lini-lini tim, dengan memanfaatkan kemampuannya bergerak dan menciptakan peluang, di samping perannya dalam menembus area berbahaya di belakang para penyerang.

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Susunan pemain ini juga menandai kembalinya duet bek tengah Konate dan Huijsen. Pilihan tersebut memberi lini belakang wajah yang berbeda dan mencerminkan keinginan staf pelatih untuk mengandalkan pemain-pemain yang sebelumnya memang diperkirakan kembali ke susunan utama. Sementara itu, keputusan mengistirahatkan Diomande menjadi salah satu langkah paling menonjol yang diambil Mourinho dalam empat perubahan yang dilakukannya jelang laga kontra Alaves.