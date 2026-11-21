Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Setelah kehilangan Kvicha Kvaratskhelia, juara Liga Champions itu kini mencemaskan kondisi Desire Doue. Sang penyerang ditandu keluar lapangan sambil menangis saat bertandang ke Nice.

Pada menit ke-38, lutut kanan Doue kehilangan kekuatan saat ia mengubah arah tanpa kontak dengan lawan. Doue terjatuh, menjerit kesakitan, dan matanya berkaca-kaca. Tak lama kemudian, pemain timnas Prancis itu ditandu keluar lapangan diiringi tepuk tangan seluruh pemain, suporter, bahkan wasit.

Menurut pelatih Luis Enrique, "Jelas bahwa ini cedera serius. Begitulah kehidupan sebagai pemain profesional di level tertinggi. Kita harus menerimanya, dan saya yakin dia akan pulih dengan baik serta kembali lebih kuat."

Doue digantikan oleh pahlawan final Piala Dunia asal Spanyol, Ferran Torres. Sekitar sepuluh menit sebelumnya, Doue, yang berperan penting dalam kedua keberhasilan klub Paris itu menjuarai Liga Champions pada 2025 dan 2026, masih sempat merayakan gol. Pada menit ke-32, ia mencetak gol untuk membawa pemuncak klasemen Ligue 1 unggul 2-1. Sebelumnya, Senny Mayulu (31) menyamakan kedudukan setelah tuan rumah unggul lewat Mohamed Amoura (8).

Iklan Iklan

Kvicha Kvaratskhelia absen lama akibat robekan ligamen silang

Meski diagnosis resmi belum keluar, kejadian itu memunculkan kekhawatiran bahwa pemain timnas Prancis tersebut mengalami cedera lutut serius dan harus absen lama. Ini akan menjadi pukulan berat kedua bagi klub Paris itu musim ini. Lebih dari empat pekan lalu, bintang lini serang mereka, Kvicha Kvaratskhelia, mengalami robekan ligamen silang dan terancam absen hingga musim semi mendatang .

Setidaknya PSG berhasil memenangi laga tandang di Nice. Torres, yang masuk menggantikan Doue, mencetak gol untuk membawa tim unggulan itu unggul 3-1 setelah menerima umpan Ousmane Dembele (85), sebelum Ali Abdi dari Nice menentukan skor akhir pada pengujung waktu tambahan (90+5). Berkat kemenangan kedelapan secara beruntun, tim asuhan Luis Enrique mempertahankan posisi puncak klasemen Ligue 1.