"Dia tidak punya kualitas untuk membawa Ajax ke level yang lebih tinggi"

Valentijn Driessen memuji Owen Wijndal dalam Kick-Off milik De Telegraaf pada Senin, setelah sang bek sayap membantu Ajax menang 2-5 di kandang FC Groningen. Meski demikian, kepala desk sepakbola itu tidak memperkirakan Wijndal akan bermain di Amsterdam selama bertahun-tahun lagi.

"Penampilannya naik turun. Kali ini dia kembali tampil bagus. Dia bermain sangat baik," kata Driessen, memuji sang bek kiri sehari setelah kemenangan telak Ajax di Groningen.

Pengamat Eredivisie itu melanjutkan analisisnya tentang penampilan Wijndal. "Dalam proses salah satu gol itu, dia meninggalkan empat pemain Groningen di belakangnya. Itu menyenangkan bagi anak itu. Sebab, menurut saya dia anak yang sangat baik. Dia selalu tersenyum dan semua rekan setimnya menyukainya."

"Namun, tentu saja levelnya tidak cukup untuk membawa Ajax ke tingkat yang lebih tinggi," ujar Driessen, yang juga bersikap skeptis terhadap Wijndal. "Meski awalnya dia berpikir begitu, ketika masih bermain bersama Steven Bergwijn. Sisi kiri terbaik di Eropa, ternyata tidak sepenuhnya terwujud."

Driessen merujuk pada pernyataan Wijndal pada Januari 2023 tentang sisi kiri Ajax. "Saya pikir kami saling memahami dengan baik. Dan kami jelas yang terbaik di Belanda sebagai pasangan di sisi kiri. Saya pikir jika kami benar-benar tampil maksimal, kami juga punya sisi kiri yang bagus untuk Eropa," kata bek kiri itu mengenai kerja samanya dengan Bergwijn.

Pembawa acara Pim Sedee mengemukakan bahwa Wijndal mungkin saat ini merupakan bek kiri terbaik dalam skuad Ajax, juga karena Caio Henrique kerap cedera. "Youri Baas dan Daley Blind juga bisa bermain di sana. Namun, dia pemain yang bagus untuk dimiliki dalam skuad karena Anda selalu bisa memainkannya," tambah Driessen.

Míchel Sánchez memilih Jofre Torrents untuk posisi bek kiri Ajax saat menghadapi Hajduk Split pada Kamis. Pilihan itu tidak berhasil dan tiga hari kemudian Wijndal tampil sebagai starter di Groningen.