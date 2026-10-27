Mantan direktur olahraga DFB, Sammer, mengkritik pernyataan Klopp tentang taktik Bayern dan peran penyerang bintang Harry Kane. Dalam acara Sky 'Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk', yang akan tayang pada Selasa pukul 15.30, pria berusia 59 tahun itu mengatakan tentang Klopp: "Saya pikir dia harus cepat belajar. Dia juga agak meremehkan kenyataan bahwa sekarang dia adalah pelatih tim nasional. Sensitivitas dan kepekaan sangat tinggi, termasuk terhadap dirinya. Namun, dia akan segera memahami hal itu."

Awalnya, Klopp mengatakan: "Sampai hari ini, saya belum sepenuhnya memahami apa yang dilakukan Bayern saat tidak menguasai bola dan saya ingin terus belajar. Kadang memakai pendekatan hibrida. Kadang menjaga pemain lawan, lalu tidak. Kemudian menjaga ruang. Bisa dibilang saya masih belajar."

Klopp juga cukup skeptis karena penyerang andalan FCB, Harry Kane, kerap mengambil posisi jauh ke belakang saat menghadapi The Gunners: "Anda tadi mengatakan: 'Harry Kane ada di mana-mana hari ini.' Menurut saya, itu tidak masalah saat menguasai bola. Namun, ketika saya melihat Harry Kane berada di lini paling belakang, bukan dalam blok pertahanan rendah, melainkan saat melakukan tekanan di lini tengah, maka..."

Ia tidak melanjutkan pemikirannya, tetapi juga mengatakan: "Namun, saya bukan paus sepakbola. Semua orang boleh melakukan apa yang mereka inginkan. Meski begitu, saya masih belum sepenuhnya memahaminya."

Pertandingan berikutnya SER UEFA Nations League A 14.45 GER

Pelatih kepala Bayern, Vincent Kompany, tidak mau mengomentarinya seusai pertandingan ("Saya tidak akan berkomentar soal itu. Pertanyaan berikutnya."), sementara kritik berdatangan dari sejumlah mantan pemain profesional. Sammer mengatakan: "Saya rasa Jürgen sendiri bisa menilai dengan baik apa yang benar-benar penting dan tidak penting ke depannya. Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak perlu dia lakukan."

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Ketika ditanya apakah Klopp sebaiknya lebih menahan diri dalam pernyataan-pernyataannya di depan publik kelak, juara Eropa 1996 itu menjawab: "Tentu saja! Itu tidak menguntungkan dirinya. Namun, dia sanggup menghadapinya. Itu bukan masalah baginya. Dia sosok yang hebat dan berkepribadian kuat."

Kapan pertandingan timnas Jerman berikutnya?

Klopp baru beberapa bulan menjadi pelatih timnas Jerman. Ia menggantikan Julian Nagelsmann setelah penampilan buruk timnas Jerman di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Saat putaran final di Amerika Utara, Klopp masih menjadi pengamat sepakbola untuk MagentaTV dan antara lain memicu kehebohan lewat pernyataannya yang menyebut Nagelsmann "masih menjadi pelatih timnas".

Tahun ini, Klopp dan timnya masih memiliki dua pertandingan internasional: Pada November, Jerman akan menghadapi Serbia (13 November) dan Belanda (16 November) di Nations League.