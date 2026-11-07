Mark-André ter Stegen, kiper Barcelona yang dipinjamkan ke klub Belanda Ajax Amsterdam, menuai kritik tajam dari Dietmar Hamann, mantan bintang timnas Jerman, menyusul keputusan Jürgen Klopp untuk mengandalkannya sebagai kiper utama dalam dua laga melawan Serbia dan Belanda di ajang UEFA Nations League.

Klopp mengumumkan skuad timnas Jerman untuk kedua pertandingan tersebut kemarin Jumat, dan menegaskan bahwa Ter Stegen akan menjadi kiper utama di kedua duel itu, berkat penampilan gemilangnya sepanjang musim ini bersama Ajax.

Klopp membela pilihannya terhadap kiper asal Catalunya tersebut, dengan mengatakan: "Mark menjalani musim yang luar biasa di Amsterdam, dan beruntungnya Ortega serta Nübel juga menjalani dua musim yang sangat bagus. Kami akan menjalani dua pertandingan ini dengan Mark sebagai kiper utama kami."

Namun keputusan pelatih asal Jerman itu tidak diterima oleh semua pihak, karena Hamann, mantan pemain internasional Jerman, mengkritik pilihan Ter Stegen, dengan menegaskan bahwa ia menilai kiper tersebut belum memberikan penampilan yang cukup bersama timnas untuk mendapatkan posisi utama.

Hamann Serang Ter Stegen: "Tidak Layak"

Hamann mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Saya tidak berpikir ia layak mendapatkannya. Ia tidak memberikan penampilan yang bagus bersama timnas."

Ia menambahkan: "Ia menjadi kiper utama karena kita sudah tidak lagi memiliki Manuel Neuer atau Oliver Kahn. Saya tidak berpikir ia layak mendapatkannya."

Pernyataan Hamann datang di saat Ter Stegen berusaha mengokohkan posisinya bersama timnas Jerman, setelah ia mendapatkan kepercayaan Klopp menjelang dua laga Nations League.

Oliver Kahn Membela Kiper Barcelona

Di sisi lain, Oliver Kahn, legenda penjaga gawang Jerman, mengambil sikap yang berbeda dari Hamann, dengan membela keputusan Klopp untuk memberikan Ter Stegen kesempatan mengawal gawang Jerman.

Kahn mengatakan: "Saat ini, Ter Stegen tampak dalam kondisi yang bagus. Ia layak dipanggil. Dan sekarang ia harus membuktikannya melalui penampilannya."

Dengan demikian, opini di Jerman terbelah antara Hamann yang menilai bahwa kiper Barcelona itu tidak layak menempati posisi utama, dan Kahn yang berpendapat bahwa Ter Stegen mendapatkan kesempatannya dengan pantas dan kini ia harus membuktikan kelayakannya di atas lapangan.