Sebab menurut Sport Bild ia disebut telah mengajukan veto terkait kemungkinan kembalinya sang bintang lini serang sekali lagi. Menurut laporan tersebut, Book memang telah mencermati Sancho secara intensif, namun pada akhirnya sampai pada kesimpulan yang jelas: "Dia tidak bisa membantu kami! Urusan selesai."

Terutama setelah cedera lutut parah yang dialami Giannis Konstantelias, yang mengalami robek ligamen krusiat saat laga pembuka Bundesliga melawan HSV, kasus Sancho kembali mendapatkan dinamika baru. Namun alih-alih memulangkan pemain berusia 26 tahun yang kini tanpa klub itu, BVB justru meminjam talenta top Ethan Nwaneri dari Arsenal.

Direktur pelaksana olahraga Lars Ricken juga disebut memiliki keraguan secara internal terhadap kembalinya Sancho untuk kedua kalinya, sementara presiden Hans-Joachim Watzke dikabarkan secara internal gencar mengampanyekan mantan pemain kesayangannya itu.

BVB terapkan aturan transfer baru: Harus ada kesepakatan mutlak

Namun di bawah kepemimpinan Book dan setelah beberapa ketidaksepahaman pada era Sebastian Kehl, sejak musim panas ini BVB memberlakukan aturan transfer baru. Sebab kini di jajaran pimpinan BVB tidak lagi berlaku prinsip mayoritas antara pelatih, direktur olahraga, dan direktur pelaksana olahraga, melainkan kesepakatan mutlak.

Hal itu dilaporkan Ruhr Nachrichten pada pertengahan Agustus. Artinya: BVB baru akan mengambil inisiatif di bursa transfer untuk seorang pemain jika tidak ada satu pun dari trio pimpinan yang memiliki keberatan. Karena itu, kembalinya Sancho pada akhirnya kandas akibat veto Book, dan pemain Inggris itu sampai sekarang masih tanpa klub.

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BVB petik pelajaran dari transfer flop Yan Couto

Prasyarat dasar baru untuk transfer-transfer besar itu juga merupakan hasil dari salah satu kesalahpahaman yang mungkin paling mahal dalam beberapa tahun terakhir. Sebab berbeda dengan Joane Gadou, Konstantinos Karetsas, Joey Veerman, dan Giannis Konstantelias, pada kasus Yan Couto pada 2024 tidak ada kesepakatan mutlak. Sementara pelatih kepala saat itu, Nuri Sahin, ingin mendatangkan profil pemain Brasil itu untuk timnya yang mirip dengan Ian Maatsen yang sebelumnya meyakinkan di sisi seberang, Ricken disebut secara khusus mengungkapkan keraguan besar terhadap transfer tersebut.

Direktur olahraga saat itu, Sebastian Kehl, tetap mengambil tindakan demi memenuhi keinginan Sahin. Hasil akhirnya sudah diketahui: BVB menyepakati kesepakatan peminjaman yang cukup mencengangkan dengan Manchester City, yang di dalamnya kewajiban pembelian senilai 25 juta euro aktif setelah hanya beberapa penampilan. Sebelumnya, Die Borussen juga sudah membayar biaya peminjaman sebesar lima juta euro.

Couto tidak pernah bisa membenarkan jumlah yang fantastis itu lewat performanya. Pada musim pertamanya, ia harus bergelut dengan masalah adaptasi besar, kerap bermain buruk, dan pada dasarnya bukan faktor dalam permainan Dortmund. Pada musim keduanya, situasinya sedikit membaik seiring perubahan sistem dari pelatih baru Niko Kovac menjadi formasi tiga bek dengan Couto sebagai wing-back kanan.

Namun karena pesaingnya Julian Ryerson menjalani musim yang luar biasa (18 assist dalam 42 pertandingan), Couto meski performanya meningkat hanya mencatatkan 27 laga kompetitif serta dua gol dan tiga assist.

Setelah dua tahun yang mengecewakan, Couto dan BVB untuk sementara mengakhiri kebersamaan mereka. Pemain berusia 24 tahun itu pindah dengan status pinjaman ke Como dengan biaya tiga juta euro.