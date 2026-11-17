Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Khalid Boulahrouz, Theo Janssen, dan Wim Kieft melontarkan kritik tajam terhadap penampilan Denzel Dumfries saat menghadapi Jerman pada Senin malam. Bek Real Madrid itu terlihat kurang baik dalam beberapa gol yang bersarang di gawang timnas Belanda.

Dumfries bertugas mengawal penyerang SC Freiburg, Derry Scherhant, tetapi ia sama sekali gagal melakukannya. Tembakan indah penyerang SC Freiburg itu membentur tiang gawang pada menit ke-32, tetapi sembilan menit kemudian ia akhirnya mencetak gol.

Scherhant dengan mudah mengecoh Denzel Dumfries sebelum melepaskan tembakan indah ke pojok atas gawang. Verbruggen tak berdaya, dan Jerman memasuki jeda dengan keunggulan 1-0.

Pada menit ke-60, Dumfries melakukan kesalahan fatal. Ia kehilangan bola di posisi berbahaya, lalu Wirtz menghukum kesalahan itu tanpa ampun lewat tembakan keras dari jarak jauh yang masuk setelah membentur sisi dalam tiang gawang.

Iklan Iklan

Setelah itu, Belanda tertunduk lesu dan Jerman terus menambah gol. Lewat Nico Schlotterbeck, Wirtz sekali lagi, dan Brajan Gruda, skor akhirnya menjadi 5-0.

Topik Terkait

Seusai pertandingan, Dumfries menjadi perbincangan. Bek timnas Belanda itu tidak tampil bagus, sebagaimana disoroti para analis Ziggo Sport dalam acara Rondo.

"Pada gol pertama, dia harus menjaga lawan jauh lebih ketat. Dia membiarkan penyerang itu masuk begitu saja ke kotak penalti. Di situ, Anda jauh lebih rentan. Di kotak penalti, setiap kontak bisa berujung penalti," kritik Boulahrouz.

Iklan

"Dia memang bukan bek yang begitu bagus," timpal Theo Janssen. "Dia bagus saat bergerak maju." Boulahrouz mengiyakan, dan Kieft juga tidak terkesan dengan Dumfries.

"Saya juga merasa kondisi fisiknya tidak bugar," kata mantan penyerang PSV dan Ajax itu. "Dia bergerak dengan susah payah, seolah membawa sekarung kentang di punggungnya."