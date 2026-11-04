"Dia sudah berminggu-minggu tampil mengecewakan di Feyenoord"

Jan Mulder terkejut melihat Feyenoord dihajar Inter 0-3 di Liga Champions pada Selasa. Sang analis terutama kecewa kepada Gjivai Zechiël, seperti diungkapkannya pada Rabu di Ziggo Sport.

"Saya tidak menyangka. Perbedaan kekuatan kedua tim juga tidak sebesar yang mereka katakan setelah pertandingan. Club Brugge menang 1-3 atas Inter yang sama di Milan. Feyenoord terlalu sungkan, hampir seperti malu-malu," ujar Mulder yang masih kecewa sehari kemudian. "Mereka seharusnya sedikit lebih percaya diri."

Mulder melanjutkan penilaiannya. "Menurut saya, terutama Gjivai Zechiël yang tidak tampil sesuai harapan. Sudah beberapa pekan," katanya, menyampaikan pesan agar sang gelandang segera kembali tampil lebih baik bersama Feyenoord.

"Zechiël pemain yang sangat bagus. Dia mengangkat Feyenoord. Tapi dia tampaknya merasa sudah cukup berbuat," kata Mulder, yang pada Selasa menyaksikan dengan heran pemain muda Feyenoord itu, seperti rekan-rekan setimnya, tak mampu mengimbangi Inter yang cerdik.

"Perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, ada perbedaan dalam hal intensitas," tambah Imke Courtois. "Pendekatan permainan Inter di level internasional pada Selasa sangat berbeda. Kesalahan-kesalahan kecil langsung dihukum."

Giovanni van Bronckhorst membiarkan Zechiël bermain selama 90 menit, begitu pula Oussama Targhalline. Charles Vanhoutte menjalani babak pertama yang sangat sulit dan digantikan oleh Tobias van den Elshout saat turun minum.

Feyenoord berada di peringkat ke-30 Liga Champions dengan tiga poin dari empat pertandingan. Pada 24 November, tim asal Rotterdam itu mendapat kesempatan untuk menebus hasil tersebut saat menjamu FC Porto di De Kuip.