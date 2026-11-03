Menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2025, situasi di FC Bayern sangat sibuk. Setelah klub asal Munchen itu menjual Kingsley Coman ke Arab Saudi pada pertengahan Agustus, mereka merasa harus mendatangkan satu lagi pemain menyerang. Namun, atas instruksi tokoh berpengaruh di klub, Uli Hoeneß, pemain itu hanya boleh didatangkan dengan status pinjaman.

Ademola Lookman segera muncul sebagai kandidat kuat. Pemain sayap kiri itu membawa Atalanta Bergamo meraih gelar Liga Europa pada 2024 lewat tiga golnya ke gawang Bayer Leverkusen dan menempati peringkat ke-14 dalam pemilihan Ballon d'Or. Saat itu, ia ingin meninggalkan Bergamo demi klub yang lebih besar, sehingga ketertarikan FC Bayern datang pada waktu yang tepat.

Lookman berada di bawah naungan agensi Roof, yang juga menangani Konrad Laimer dan Serge Gnabry, antara lain. Komunikasi pun berlangsung tanpa banyak perantara, dan klub serta pemain kabarnya segera mencapai kesepakatan. Transfer itu akhirnya gagal hanya karena FC Bayern dan Atalanta tidak mencapai kesepakatan soal ketentuan biaya transfer.

Menurut kabar yang beredar, klub asal Munchen itu menawarkan peminjaman dengan opsi pembelian senilai 28 juta euro. Namun, Atalanta disebut menginginkan transfer permanen atau peminjaman dengan kewajiban membeli senilai sekitar 50 juta euro. Pada akhirnya, bukan Lookman yang datang, melainkan Nicolas Jackson dari FC Chelsea dengan biaya peminjaman 15 juta euro. Lookman pindah ke Atletico Madrid pada musim dingin berikutnya dengan nilai transfer 35 juta euro.

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Ademola Lookman berusaha menemukan kembali performanya di Atletico Madrid

Sementara Jackson sebagian besar tampil mengecewakan bersama FC Bayern, Lookman menjalani paruh kedua musim yang gemilang bersama Atletico. Ia mencatatkan 13 kontribusi gol dalam 24 pertandingan resmi. Salah satunya adalah gol penting yang membuat skor menjadi 1-2 pada leg kedua perempat-final Liga Champions melawan FC Barcelona, yang pada akhirnya membawa Atletico secara mengejutkan ke semi-final.

Meski tidak mengikuti Piala Dunia pada musim panas dan memulai musim dalam kondisi bugar, Lookman tampil jauh di bawah ekspektasi dalam beberapa pekan terakhir. Setelah 14 penampilan, pemain Nigeria berusia 29 tahun itu baru mencatatkan tiga kontribusi gol, meski dua di antaranya terjadi di Liga Champions. Lookman mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Manchester United dan memberi assist untuk gol dalam hasil imbang 1-1 melawan VfB Stuttgart.

Di Primera Division, ia ditarik keluar saat jeda dalam tiga pertandingan berturut-turut, sebelum baru masuk pada fase akhir laga ketika Atletico menang 2-0 atas UD Levante pada Sabtu. "Lookman mungkin sedang tidak berada dalam performa terbaiknya, tetapi kami tetap percaya kepadanya," kata pelatih Diego Simeone. "Kami membutuhkannya dan tahu apa yang bisa ia berikan kepada tim."

FC Bayern pun saat ini mungkin membutuhkan Lookman: Setelah Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry, dan Ismael Saibari absen, terutama di sayap kiri, posisi andalan Lookman, mereka kekurangan pemain. Bek kiri Alphonso Davies diperkirakan akan menjadi starter di posisi itu saat menghadapi Atletico pada Selasa. Oh ya, Jackson, seperti diketahui, kembali ke FC Chelsea pada musim panas setelah menjalani musim yang mengecewakan dan kini bermain serta mencetak gol untuk Aston Villa.