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imago-sport-1081362995.jpgSergio Ros
Diterjemahkan oleh

Dia patah tulang: Bintang pinjaman Barcelona alami cedera parah

Deportivo de A Coruna vs Real Betis
Deportivo de A Coruna
Real Betis
LaLiga
Barcelona
M. Casado
Spanyol

yang dipinjamkan dari Barcelona

Bintang Barcelona Marc Casado, yang saat ini bermain untuk Deportivo La Coruna dengan status pinjaman, terpaksa meninggalkan lapangan setelah setengah jam berjalannya pertandingan timnya melawan Real Betis, akibat mengalami cedera parah di bahu.

Cedera Casado ini terjadi bersamaan dengan cedera yang dialami bintang Barcelona Andreas Christensen pada otot paha depan kaki kirinya, selama pertandingan melawan Sevilla, kemarin Sabtu, pada pekan ketujuh perjalanan Liga Spanyol. Selain itu, kiper tim Katalan tersebut, Joan Garcia, juga mengalami cedera pada meniskus lutut kanannya selama pertandingan melawan Racing Santander.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Casado terjatuh dengan posisi yang salah setelah berbenturan dengan pemain Real Betis, Marc Roca, yang memicu kekhawatiran.

Casado terpaksa meninggalkan lapangan setelah tampak jelas menahan rasa sakit, dan Diego Villares masuk menggantikannya.

Kesan-kesan awal tidak tampak menenangkan, sebab setelah mengalami benturan itu, Casado terdengar berkata kepada para dokter timnya "Ini patah" sebagai isyarat pada tulang selangka, dan ia menunjuk ke bahu kanannya, lalu meminta pergantian dengan segera.

Casado sebelumnya telah menjalani pertandingan pertamanya bersama tim, dalam kemenangan dramatis atas Villarreal di stadion La Ceramica, sebelum ia mencatatkan penampilan pertamanya sebagai starter dalam hasil imbang melawan Getafe.

Kini harus menunggu hingga dilakukannya pemeriksaan medis dan keluarnya laporan dari Deportivo La Coruna, untuk mengetahui secara pasti seberapa serius cedera bahu yang dialami Casado.

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