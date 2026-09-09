Dia mengingatkan pada Toni Kroos! Niko Kovac belum pernah memiliki pemain seperti Joey Veerman di BVB

Tak diragukan lagi: Borussia Dortmund juga tidak kekurangan gelandang tengah, baik ofensif maupun defensif, yang sangat mumpuni dalam beberapa musim terakhir. Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Julian Brandt, dan hingga jeda musim dingin musim lalu juga Pascal Groß adalah tipe pemain yang berbeda-beda, tetapi semuanya punya kualitas masing-masing. Namun, ada satu hal yang menyatukan mereka: pelatih Niko Kovac tampaknya tidak benar-benar percaya kepada satu pun dari mereka untuk membangun permainan Dortmund dari tengah.

Sebenarnya, mereka pun tidak perlu disalahkan untuk itu. Kovac sudah membuktikan sepanjang karier kepelatihannya bahwa secara umum dia memang bukan sosok yang terlalu mengandalkan pembangunan serangan melalui tengah dan, terutama di bawah tekanan lawan, lebih memilih umpan cepat ke sayap. Jika permainan BVB pada musim lalu dinilai memiliki kemiskinan kreativitas tertentu, itu juga disebabkan oleh para gelandang tengah yang relatif jarang memegang bola dan para pemain sayap yang bisa dijaga cukup rapat di sisi lapangan.

Berapa banyak sentuhan bola yang dikumpulkan Joey Veerman untuk BVB melawan Villarreal?

Namun pada musim panas ini, BVB merekrut seorang pemain yang bahkan Kovac pun tidak bisa - atau tidak ingin - hilangkan kecenderungannya memainkan bola lewat tengah. Sebab Joey Veerman bukan hanya terus-menerus menuntut rekan-rekannya untuk mengalirkan bola kepadanya di area tengah. Berkat kualitas umpannya yang mengesankan serta kecerdasan bermain yang tak kalah luar biasa dan sense of timing yang mengingatkan pada metronom seperti Rodri, Toni Kroos, atau Andrea Pirlo, dia biasanya melakukan banyak hal sangat baik dengan bola yang diterimanya.

Jika saat kemenangan beruntung 3-2 atas TSG Hoffenheim di Bundesliga dia akhirnya menghadirkan ketenangan dan struktur ke dalam permainan Dortmund setelah masuk dari bangku cadangan, maka pada kemenangan 3-2 yang kembali tidak perlu berlangsung ketat di laga pembuka Liga Champions melawan FC Villarreal dia sejak awal berperan sebagai dirigen yang membuat rekan-rekan setimnya di sekelilingnya tampil lebih baik. Felix Nmecha di sebelahnya dalam peran double pivot, Marcel Sabitzer di kiri depannya, Konstantinos Karetsas hingga mengalami cedera lalu Ethan Nwaneri di kanan depannya bukan hanya sering mengoper bola kepada Veerman, mereka juga menerima kembali bola darinya dalam posisi yang bahkan lebih baik dari sebelumnya.

Dia mengumpulkan 99 sentuhan bola melawan Villarreal, yang bahkan untuk seorang gelandang yang pelatihnya bukan Niko Kovac dan yang mewakili gaya bermain sedikit lebih dominan daripada pelatih BVB itu tetap merupakan angka yang kuat. Dari 87 umpannya, 82 menemukan rekan setim, dan yang juga mengesankan adalah variasi umpan serta penerimanya. Veerman praktis mengalirkan bola kepada semua orang di setiap posisi lapangan - dan itu juga saat berada di bawah tekanan lawan. Fakta bahwa Veerman, mirip seperti idolanya Pirlo, bukan yang tercepat maupun paling dinamis, nyaris tidak terlihat ketika seperti saat melawan Villarreal dia hampir tidak kehilangan bola dan tetap memainkan umpan-umpan cerdas di bawah tekanan lawan.

Apa kata Niko Kovac tentang Joey Veerman?

"Dia sangat bagus saat menguasai bola, itulah mengapa kami merekrutnya, terutama agar dalam situasi-situasi sempit seperti ini, ketika tekanan lawan begitu besar, kami tetap bisa menemukan solusi di ruang sempit," kata Kovac, yang sudah memuji pemain Belanda itu setelah pertandingan melawan Hoffenheim. Melawan Villarreal, raja assist Eredivisie musim lalu itu (14 assist) tampil lebih kuat lagi. Paling lambat setelah laga ini, orang akan paham mengapa Veerman, yang datang dari PSV Eindhoven dengan biaya transfer sekitar 22 juta euro, sudah disebut oleh sebagian pakar bahkan sebelum musim dimulai sebagai transfer terbaik untuk Bundesliga.

Jika dia terus seperti ini, Joey Veerman di Dortmund bukan hanya bisa menjadi pemain yang dicari Borussia Dortmund dan yang memberi BVB apa yang sangat mereka kurang belakangan ini - dia juga bisa menjadi pemain yang menyembuhkan Niko Kovac dari fobia laten terhadap area tengah. Yang mungkin justru menjadi kabar yang lebih baik.



