Steven Gerrard melontarkan pujian setinggi langit kepada Lamine Yamal dalam Overlap Daily. Mantan bintang Liverpool itu bahkan menilai penyerang sayap FC Barcelona tersebut lebih maju dibandingkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo pada usia yang sama.

"Perkembangannya lebih jauh dibandingkan Ronaldo saat berusia 19 tahun. Saya pernah menghadapi Messi ketika masih menjadi pemain muda, dan Yamal mungkin juga lebih maju dibandingkan Messi saat itu," kata Gerrard memuji Yamal.

Gerrard sangat yakin Yamal kelak bisa mencapai level Ronaldo dan Messi. Namun, bintang Barcelona itu harus menunjukkan rasa lapar dan konsistensi seperti kedua legenda tersebut, demikian peringatan dari legenda Liverpool itu.

Gerrard juga memuji Yamal saat menjadi analis di TNT Sports pekan lalu. "Kita sedang membicarakan seorang megabintang. Dia fenomenal. Catatan gol dan assist yang ia torehkan saat ini luar biasa, nyaris menakutkan. Berada di stadion malam ini dan menyaksikan aksinya dari dekat pasti akan menjadi pengalaman yang menyenangkan," ujarnya menjelang pertandingan Barcelona melawan Aston Villa.

Mantan gelandang serang itu juga menyarankan Yamal untuk tetap setia kepada Barcelona. "Barcelona bersaing memperebutkan gelar LaLiga dan Liga Champions setiap musim. Anda bermain di hadapan 100.000 penonton setiap pekan dan menjadi pemain inti di tim nasional. Untuk apa Anda pergi?"

Yamal merayakan ulang tahunnya yang ke-19 pada musim panas ini. Sepekan kemudian, ia meraih gelar juara dunia bersama Spanyol. Dua tahun lalu, penyerang sayap itu menjadi juara Eropa.

Bersama Barcelona, penyerang sayap itu sudah tiga kali menjuarai liga Spanyol. Selain itu, Yamal telah meraih satu gelar piala domestik dan dua gelar Piala Super Spanyol.